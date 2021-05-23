GENEL KLASMANDA ZİRVENİN SAHİBİ TÜRKİYE

Flaş! Türkiye genel klasmanda birinci olmayı garantiledi. Hırvatistan’da Porec şehrinde yapılan Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda dördüncü gününde 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak zirvenin sahibi oldu.

Bir tarihi gün daha! Son yıllarda elde ettiği başarılarla Türk sporunun yüzakı olan Karate Milli Takımı, Hırvatistan’ın Porec şehrinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası’na damga vurdu. Ay-Yıldızlı ekip şampiyonanın dördüncü gününde beş altın, iki gümüş ve bir bronz madalya kazanan Milli Takım, organizasyon bitmeden genel klasman birinciliğini garantiledi.

Şampiyonanın sabah seansında Uğur Aktaş ve Meltem Hocaoğlu Akyol ile altın, Eda Eltemur ile bronz madalya kazanan karatecilerimizin madalya yağmuru akşam seansında da devam etti.

Erkekler katada Ali Sofuoğlu’nda tarihi zafer

Ali Sofuoğlu, son üç şampiyonada finalde kaybettiği İspanyol Damian Capdevilla Quintero’yu yenerek kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Sofuoğlu’nun altın madalyası, Avrupa şampiyonaları tarihinde Türkiye’nin katada kazandığı ilk şampiyonluk olarak tarihe geçti.

Serap Özçelik Arapoğlu, Porec’te beşinci şampiyonluk

Kadınlar kumite 50 kiloda daha önce kariyerinde dört kez (2012, 2013, 2014, 2018) Avrupa’nın zirvesine çıkan Serap Özçelik Arapoğlu, Porec’te beşinci şampiyonluğuna ulaştı. Mart ayında İstanbul’daki Karate 1 Premier Lig’de finalde yendiği Alman rakibi Shara Hubrich’i 4-1 hakem kararıyla mağlup eden Arapoğlu üç yıl aradan sonra yeniden altın madalyayı boynuna taktı.

Eray’ın büyükler kariyerindeki ilk Adımı şampiyonluk

Erkekler kumite 60 kiloda Eray Şamdan da Hırvatistan’daki organizasyonda büyükler kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu yaşadı. Ümitler, gençler ve 21 yaşaltında altı kez Avrupa şampiyonluğu yaşayan Şamdan, finale gelene kadar gösterdiği performansını altın madalya maçında da sürdürdü. Letonyalı rakibi Kalvin Kalnins karşısında baştan sona üstün olduğu maçı 5-0 kazanarak, Türkiye’ye Porec’teki beşinci şampiyonluğu getirdi.

Dilara Bozan Avrupa ikincisi

Kadınlar katada Dilara Bozan finalde İspanyol Sandra Jaime Sanchez’e kaybederek, 2015 yılından sonra bir kez daha Avrupa ikincisi oldu.

Kadın Kumite Milli Takımı’ndan gümüş madalyada

Meltem Hocaoğlu Akyol, Eda Eltemur, Merve Çoban ve Gülşen Demirtürk’ten oluşan Kadın Kumite Milli Takımı da finalde Almanya’ya yenilerek gümüş madalyada kaldı. Kadın Kumite Milli Takımı, 2019 yılında İspanya’nın Guadalajara şehrinde yapılan şampiyonayı da gümüş madalya ile tamamlamıştı.