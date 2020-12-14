21. Yıla Giderken Bir Şeyler Ters Gidiyor Ama Ne?

1999 yılından günümüze 20 yılı geride bıraktık. 2021’de 21. yıla giriyoruz. Birçok hedefler, hayeller ve mücadeleler birbirini kovaladı fakat önemli başarılarımız; 1999 Hong Kong 5. Dünya Şampiyonası Sanda’da İbrahim Özcan, gümüş madalya, 2008 Çin 9. Dünya Şampiyonası Sanda’da Hüseyin Dündar, altın madalya, 2011 11. Dünya Şampiyonası Elif Akyüz, altın madalya ile sınırlı kaldı…

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20 yılı aşkın süredir birçok kişi birçok emek harcadı. Kimileri yorulup uzaklaştı, kimileri yordurulup uzaklaştırıldı.. Doğru olanı kim yaptı? Yorulup uzaklaşanların gerekçeleri yerinde miydi! ya da yordurulanlar mücadele etmekten mi kaçtılar! bilemiyoruz. Ancak bilinen bir gerçek var ki; buzdağının görünmeyen kısımları vardır.

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Bütün her şey bir kardeş kavgasından mı ibaret? Kim için ve ne için? Verilen mücadeleler siyasi ikbale kurban edilerek boşa mı düştü! Bütün her şey bir kardeş kavgasından mı ibaret? Kim için ve ne için? Verilen mücadeleler siyasi ikbale kurban edilerek boşa mı düştü!

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20 yıllık süreçte;

1999-2003 arası kuruluş

2004-2005 arası kendi içinde mücadele

2006-2008 arası özerk olmanın heyacanı

2008-2010 arası özerkliğin mutluluğu

2011-2102 arası zirveye tırmanış

2013-2018 arası zirve kavgası ve benlik çıkmazında harcanma süreci

2019 ise bitişe gidiş.

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Her dönemi kendi içerisinde iniş ve çıkışlarıyla gözlemleyebiliyoruz. Son döneme gelindiğinde bitiş, tükeniş ve kopuş olarak üç aşama görüyoruz. Bu son dönemin nerede ve nasıl son bulacağını kestirebilmek mümkün görünmüyor.

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Bitiş ve tükenişi sadece yönetimde değil, teknik kurulda da görüyoruz. Teknik kurul ekibinin kimlerden oluştuğu, teknik konuların nasıl çözüme kavuşturulduğu muamma olmaktan öteye geçemiyor.

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2017-2018 yıllarında federasyon merkez ofisinde neler oldu? ve neden ani personel değişimleri yaşandı? Yönetimden gelen istifalar, isimlerin web sitesinden silinmesi, teknik kurulun görevlerinde hakimiyete sahip olmamaları ve görevlerini icra edememeleri nelerin göstergesidir?

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En büyük nüfusa sahip İstanbul’da, il şampiyonalarına neden il hakemleri bulunamıyor?

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2011 yılı Türkiye Şampiyonasında sadece 65 kg’de 60-70 arası sporcu sayısına sahipken, 2019 yılı Türkiye Şampiyonasında derece alan sporcular yetersiz görülerek bir önceki yılın derece sahipleri 65 kg’de Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına gönderildi. Sebebi nedir?

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Doğan, büyüyen, gelişen ve nihayetinde tükenmeye doğru giden bu spor dalının geldiği noktada, ipotekli kulüp antrenörlerinin dahli yok mu?

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Son soru; kulüplerin antrenör ve hakemlerinin federasyonların delegesi olmasını engelleyen kararın sahipleri suçsuz mudur?

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Herkes haklı ise bu denli ters giden sistemin suçlusu kimdir?

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Kemal YOLCU

Kartal Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Yakacık Yüzme Havuzu Tesis Şefi