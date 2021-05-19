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AVRUPA BÜYÜKLER KARATE ŞAMPİYONASI’NDA İLK GÜN 4 FİNAL

83 okunma — 20 Mayıs 2021 00:16
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SİYAHKUŞAK

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Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası için Hırvatistan’ın Porec şehrinde başladı.  47 ülkeden 513 sporcunun katıldığı şampiyonanın ilk gün sabah seansında tatamiye çıkan üç karatecimiz Dilara Bozan, Ali Sofuoğlu, Meltem Hocaoğlu ve Uğur Aktaş finale yükseldi.

Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası, Hırvatistan’ın Porec şehrinde başladı. İlk gün sabah seansında kadınlar katada Dilara Bozan, erkekler katada Ali Sofuoğlu ve kadınlar kumite +68 kiloda Meltem Hocaoğlu Akyol finale çıktı. Akyol, Porec’te elde ettiği puanlarla +68 kiloda olimpiyat kotasını aldı ve Tokyo 2020’de mücadele edecek beşinci karatecimiz oldu.

Kadınlar katada Dilara Bozan da Porec’te kariyerinde ikinci kez finale yükseldi. İlk turda 24.86 puanla grubunda ilk sırayı alan Bozan ikinci turda 25.48 puanla İtalyan Viviana Bottero’nun ardından yarı finale yükseldi. Yarı final grubunda en yüksek puanı alarak finale çıkan Bozan, altın madalya için İspanyol Jaime Sandra Sanchez ile karşılaşacak.

Ülkemizi erkekler katada temsil eden Ali Sofuoğlu, Avrupa Şampiyonası’nda üst üste dördüncü kez finale çıktı. İlk turda 25.4, ikinci turda 25.32 puan alarak grubunda ilk sırayı alarak yarı finale çıkan Sofuoğlu yarı final grubunu da birinci bitirdi ve altın madalya için mücadele etme şansı yakaladı. Sofuoğlu altın madalya için daha önce üç kez finalde kaybettiği İspanyol Damian Quintero ile mücadele edecek.

Meltem’den hem final hemde kota

Kadınlar kumite +68 kiloda Meltem Hocaoğlu Akyol, Porec’te çifte mutluluk yaşadı. Avrupa Karate Şampiyonası’nda finale yükselen Akyol, kazandığı kota puanlarıyla Tokyo Olimpiyatları’na katılmayı garantiledi. İlk turda Portekizli Ana Rita Oliveira’yı 3-0, ikinci turda İsviçreli Ramona Bruederlin’i 2-1 mağlup eden Akyol çeyrek finalde de Rus Vera Kovaleva’yı hakem kararıyla 5-0 yenmeyi başardı. Yarı finalde çekişmeli maçta İtalyan Clio Ferracuti’yi 5-4 mağlup eden Meltem Hocaoğlu Akyol, Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü kez finale çıktı. 2015 ve 2017 yıllarında Avrupa ikincisi olan Akyol, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğu için Aleksandra Stubleava ile karşılaşacak.

Akşam seansında da Uğur Aktaş finale yükseldi

Erkekler kumite 84 kiloda 2016, 2017 ve 2019 Avrupa şampiyonu Uğur Aktaş ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Letonyalı Dens Sadıkovs’u 2-0, üçüncü turda Litvanyalı Vaidovas Dobrovolskis’i 8-2 yenerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Slovak Adi Gyurik’i 2-0 mağlup eden Aktaş yarı finalde 2018 Dünya şampiyonu Hırvat Ivan Klesic ile karşılaştı. Baştan sona çekişmeye sahne olan mücadeleyi 3-2 kazanan Uğur Aktaş kariyerinde dördüncü kez Avrupa Şampiyonası finaline çıktı. Aktaş finalde Azeri rakibi Panah Abdullayev ile mücadele edecek.

Kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban ile 68 kiloda Eda Eltemur da Avrupa üçüncülüğü için mücadele edecek

Kadınlar kumite 61 kiloda son Avrupa şampiyonu Merve Çoban, ilk turda 2018 dünya şampiyonu Sırp Jovana Prekovic’e 1-0 mağlup oldu. Prekovic’in finale yükselmesinden sonra repesaj maçlarına çıkan Çoban önce Çek Lucie Veithova’yı 3-2 ardından normal süresi 0-0 biten mücadelede Hırvat Ana Lenard’ı hakem kararıyla 4-1 yenerek üçüncülük maçına çıkmaya hak kazandı. Çoban bronz madalya için Slovak Ingrid Suchankova ile karşılaşacak.

Kadınlar kumite 68 kiloda Eda Eltemur ilk turda Marina Radicevic’i 2-0, ikinci turda ise Portekizli Flavia Riberio’yu maçın son saniyesinde vurduğu tekme ile yenerek çeyrek finale yükseldi. Genç karateci çeyrek finalde de Norveçli Andrine Hilton’u 4-4 biten mücadelede ilk puan avantajıyla mağlup ederek kariyerinde büyükler kariyerinde ilk kez yarı finale çıktı.

Müthiş heyecana sahip olan yarı final maçında Yunanlı Vasiliki Panetsidou ile 2-2 berabere kalan Eltemur, ilk puanı rakibi aldığı için finali kaçırdı. Eda Eltemur bronz madalya için Bosna-Hersekli Ivona Cavar ile mücadele edecek.

İlk gün tatamiye çıkan temsilcilerimizden 75 kiloda Erman Eltemur ikinci turda Kosovalı Elhami Shabani’ye 4-1, +84 kiloda Alpaslan Yamanoğlu ise ilk turda Hollandalı Tyron-Darnell Lardy’e 4-3 yenilerek Avrupa Şampiyonası’na veda etti.

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