Vasfi Aşçı

AYYILDIZLI HAKEMLERİMİZ KAHİRE’DE DÜNYA SAHNESİNDE! 🇹🇷🥋

27–30 Kasım 2025 tarihlerinde Mısır’ın Kahire kentinde düzenlenecek 27. Dünya Karate Şampiyonası için Ahmet Şan, Uğur Kobaş, Cenab Türkeri, Mehmet Akif Gürbüz, Pınar Güzel Gürbüz ve Salih Süer hakemlerimiz görevlerine başlamak üzere Kahire’ye adım attı.

Türk karate hakemliğinin duayen isimleri, uluslararası arenada bilgi, tecrübe ve duruşlarıyla bir kez daha Türk sporunun gücünü gösterecek. Dünyanın en prestijli organizasyonlarından birinde ülkemizi temsil eden hakemlerimizle gurur duyuyor, başarılarının devamını diliyoruz! 🇹🇷✨

#vasfiasci #DünyaŞampiyonası #Karate #Kahire #MilliTakım #Türkiye #AyyıldızlıHakemler #GururDuyuyoruz