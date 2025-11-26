SON DAKİKA!
MURAT ARKIN: BABAMIN GÖLGESİNİN ALTINDA DEĞİL, IŞIĞINDA YÜRÜMEYİ SEÇTİM!
AHMET ŞAN’DAN DÜNYA ŞAMPİYONASI ÖNCESİ HAKEM VİZESİ DEĞERLENDİRME MESAJI
AHMET ŞAN’DAN DÜNYA ŞAMPİYONASI ÖNCESİ HAKEM VİZESİ DEĞERLENDİRME MESAJI
KAHİRE’DE HEDEF BAŞARI, ÇITA YÜKSEK!
KAHİRE’DE HEDEF BAŞARI, ÇITA YÜKSEK!
27. DÜNYA BÜYÜKLER KARATE ŞAMPİYONASI MISIR’DA BAŞLIYOR!
27. DÜNYA BÜYÜKLER KARATE ŞAMPİYONASI MISIR’DA BAŞLIYOR!
Kütahya’nın Gururu: Mustafa Oğulcan Alımlı “İl Temsilcisi Öğretmen” Olarak Ankara’da Şehrini Temsil Etti
Kütahya’nın Gururu: Mustafa Oğulcan Alımlı “İl Temsilcisi Öğretmen” Olarak Ankara’da Şehrini Temsil Etti
SAHADA VE MASADA ADALETİN ÖNEMİ
SAHADA VE MASADA ADALETİN ÖNEMİ
Karate Öğrencilerinden Şaban Ağaya Sürpriz
Karate Öğrencilerinden Şaban Ağaya Sürpriz
Sportoto Yıldızlar Karate Ligi’nin İlk Etabı Kocaeli’de Coşkuyla Tamamlandı
Sportoto Yıldızlar Karate Ligi’nin İlk Etabı Kocaeli’de Coşkuyla Tamamlandı
ANADOLU’NUN SESİ, SİNEMANIN YENİ YÜZÜ: EFE GÜNGÖR
ANADOLU’NUN SESİ, SİNEMANIN YENİ YÜZÜ: EFE GÜNGÖR
Yıldızlar Liği’nde Çifte Madalyalı Şampiyon! ARAS DERİN ERCAN
Yıldızlar Liği’nde Çifte Madalyalı Şampiyon! ARAS DERİN ERCAN
Sportoto Türkiye Yıldızlar Ligi Başlıyor
Sportoto Türkiye Yıldızlar Ligi Başlıyor

AYYILDIZLI HAKEMLERİMİZ KAHİRE’DE DÜNYA SAHNESİNDE!

AYYILDIZLI HAKEMLERİMİZ KAHİRE’DE DÜNYA SAHNESİNDE!
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Vasfi Aşçı

AYYILDIZLI HAKEMLERİMİZ KAHİRE’DE DÜNYA SAHNESİNDE! 🇹🇷🥋

27–30 Kasım 2025 tarihlerinde Mısır’ın Kahire kentinde düzenlenecek 27. Dünya Karate Şampiyonası için Ahmet Şan, Uğur Kobaş, Cenab Türkeri, Mehmet Akif Gürbüz, Pınar Güzel Gürbüz ve Salih Süer hakemlerimiz görevlerine başlamak üzere Kahire’ye adım attı.

 

Türk karate hakemliğinin duayen isimleri, uluslararası arenada bilgi, tecrübe ve duruşlarıyla bir kez daha Türk sporunun gücünü gösterecek. Dünyanın en prestijli organizasyonlarından birinde ülkemizi temsil eden hakemlerimizle gurur duyuyor, başarılarının devamını diliyoruz! 🇹🇷✨

 

#vasfiasci #DünyaŞampiyonası #Karate #Kahire #MilliTakım #Türkiye #AyyıldızlıHakemler #GururDuyuyoruz

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.