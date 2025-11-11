SON DAKİKA!
MURAT ARKIN: BABAMIN GÖLGESİNİN ALTINDA DEĞİL, IŞIĞINDA YÜRÜMEYİ SEÇTİM!
6. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI’NDE MİLLİLERDEN BÜYÜK BAŞARI
6. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI’NDE MİLLİLERDEN BÜYÜK BAŞARI
Milli Karateci Eray Şamdan’dan Riyad’da Altın Zafer
Milli Karateci Eray Şamdan’dan Riyad’da Altın Zafer
KARATE MİLLİ TAKIMIMIZ İSLAM KARDEŞLİĞİ VE DAYANIŞMA OYUNLARI’NDA MÜCADELE VERECEK
KARATE MİLLİ TAKIMIMIZ İSLAM KARDEŞLİĞİ VE DAYANIŞMA OYUNLARI’NDA MÜCADELE VERECEK
25. BALKAN ÜMİT, GENÇ, U21 KARATE ŞAMPİYONASI’NDA BÜYÜK ÇOŞKU!
25. BALKAN ÜMİT, GENÇ, U21 KARATE ŞAMPİYONASI’NDA BÜYÜK ÇOŞKU!
Ali Şahin Balkan Şampiyonası’nda Gurur Duyurdu
Ali Şahin Balkan Şampiyonası’nda Gurur Duyurdu
TÜRK MÜCADELE SPORLARI KURULTAYI YENİDEN TOPLANDI
TÜRK MÜCADELE SPORLARI KURULTAYI YENİDEN TOPLANDI
ZİRVEDEKİ KARTAL: KAMİL ÜCİ DESTANINDA DİSİPLİNİN VE MİLLİ RUHUN METAFİZİĞİ
ZİRVEDEKİ KARTAL: KAMİL ÜCİ DESTANINDA DİSİPLİNİN VE MİLLİ RUHUN METAFİZİĞİ
BAHRİ TANRIKULU: “TARİHİ BAŞARI ELDE ETTİK, ÜLKEMİZ HAK ETTİĞİ YERDE”
BAHRİ TANRIKULU: “TARİHİ BAŞARI ELDE ETTİK, ÜLKEMİZ HAK ETTİĞİ YERDE”
TAEKWONDO MİLLİ TAKIMIMIZ ÇOŞKUYLA KARŞILANDI
TAEKWONDO MİLLİ TAKIMIMIZ ÇOŞKUYLA KARŞILANDI
Alpaslan Yamanoğlu, Şampiyonluktan Antrenörlüğe: Türk Karate’si Hırvatistan’da Bir Kez Daha Sahne Alıyor
Alpaslan Yamanoğlu, Şampiyonluktan Antrenörlüğe: Türk Karate’si Hırvatistan’da Bir Kez Daha Sahne Alıyor

BOKSTA ZİRVE MİLLİLERİMİZİN

BOKSTA ZİRVE MİLLİLERİMİZİN
  • BOKS / Manşet
  • 11 Kasım 2025 22:34 | Güncellenme: 11 Kasım 2025 23:06
  • 0
  • 84
  • A+
    A-
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Riyad’da 3 Altın, 2 Gümüş ve 1 Bronz

BOKSTA ZİRVE MİLLİLERİMİZİN

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da zirve bizim! 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda mücadele eden milli boksörlerimiz, organizasyonu 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalya ile tamamladı.

Milli boksörlerimizden ilk madalya sevinci Erkekler 55 kg kategorisinde mücadele eden Semih Gümüş’den geldi. Milli sporcumuz ringe çıktığı müsabakalar sonucunda bronz madalya kazandı.

Boks Milli Takımımızda ilk altın madalyayı Ayşen Taşkın kazandı. Kadınlar 54 kg finalinde Azerbaycanlı rakibi Nargiz Zeynalova’yı yenen Milli boksörümüz altın madalyaya uzandı.

Milli boksörümüz Evin Erginoğuz ise 60 kg finalinde Özbekistanlı rakibi Odinakhon Ismoilova’yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Son altın madalyamızı da kadınlar 51 kg kategorisinde ringe çıkan Rabia Topuz elde etti. Milli boksörümüz Nijeryalı rakibi Zainab Adeshina’yı net bir oyunla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Oyunlarda erkekler 80 kiloda mücadele eden Sultan Osmanlı ile Kadınlar 65 kg kategorisinde ringe çıkan Berfin Kabak ise gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.

Türkiye, bu sonuçların ardından kazandığı 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile ülkelerarası madalya sıralamasında birinciliği elde etti.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.