Riyad’da 3 Altın, 2 Gümüş ve 1 Bronz

BOKSTA ZİRVE MİLLİLERİMİZİN

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da zirve bizim! 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda mücadele eden milli boksörlerimiz, organizasyonu 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalya ile tamamladı.

Milli boksörlerimizden ilk madalya sevinci Erkekler 55 kg kategorisinde mücadele eden Semih Gümüş’den geldi. Milli sporcumuz ringe çıktığı müsabakalar sonucunda bronz madalya kazandı.

Boks Milli Takımımızda ilk altın madalyayı Ayşen Taşkın kazandı. Kadınlar 54 kg finalinde Azerbaycanlı rakibi Nargiz Zeynalova’yı yenen Milli boksörümüz altın madalyaya uzandı.

Milli boksörümüz Evin Erginoğuz ise 60 kg finalinde Özbekistanlı rakibi Odinakhon Ismoilova’yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Son altın madalyamızı da kadınlar 51 kg kategorisinde ringe çıkan Rabia Topuz elde etti. Milli boksörümüz Nijeryalı rakibi Zainab Adeshina’yı net bir oyunla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Oyunlarda erkekler 80 kiloda mücadele eden Sultan Osmanlı ile Kadınlar 65 kg kategorisinde ringe çıkan Berfin Kabak ise gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.

Türkiye, bu sonuçların ardından kazandığı 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile ülkelerarası madalya sıralamasında birinciliği elde etti.