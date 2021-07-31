BUSENAZ SÜRMENELİ YARI FİNALDE

istanbul escort
BUSENAZ ÇAKIROĞLU ÇEYREK FİNAL MAÇINA ÇIKIYOR
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda 30 Temmuz Cuma günü boksta Busenaz Sürmeneli yarı finale çıkarken, judoda Kayra Sayit Olimpiyat beşincisi oldu.
Boksta Busenaz Sürmeneli 69kg çeyrek finalinde Ukraynalı Anna Leyesenko’yu 5-0 yenerek yarı finale çıktı. Busenaz, rakibi karşısında ilk rauntta 5 hakemden de tam puan aldı. İkinci rauntta da agresif bir oyun sergileyen milli boksör, yine bütün hakemlerde tam puan almayı başardı. Son rauntta da üstünlüğünü sürdüren Busenaz Sürmeneli, yarı finale adını yazdırdı.
Esra Yıldız, 60kg son 16 turunda Arjantinli rakibi Dayana Erika Iohanna Sanchez’i 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Bayram Malkan 81kg çeyrek finalinde Azeri Loren Alfonso’ya çeyrek finalde yenilenerek elendi.
Judoda Kayra Sayit +78kg ilk maçında Kamerunlu Vanessa Hortace Mballa Atangana’yı, ikinci turda Ukraynalı Yelyzaveta Kalanina’yı yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Japon Akira Sone’ye kaybeden judocumuz, repesajda Koreli Mijin Han’ı ipponla yenerek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Bronz madalya maçında Fransız Romane Dicko’ya mağlup olan Kayra Sayit Oyunları beşinci olarak bitirdi.
Yorum Yaz