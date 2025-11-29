Vasfi Aşçı

DÜNYA PARA KARATE ŞAMPİYONASINDA BRONZ GURURU: Nesrin Cavadzade’den “Altın” Sözü

Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen 27. Dünya Para Karate Şampiyonası’nda K30 Kadın Kata dalında mücadele eden milli sporcumuz Sensei Nesrin Cavadzade, dünya üçüncüsü olarak ülkemize bronz madalya kazandırdı. Cavadzade, kürsüden iner inmez bir sonraki şampiyona için şampiyonluk sözü verdi.

VA – Kahire’de gerçekleştirilen 27. Dünya Para Karate Şampiyonası’nda Türkiye’yi K30 Kadın Kata kategorisinde temsil eden Sensei Nesrin Cavadzade, zorlu rakiplerini geride bırakarak dünya üçüncüsü oldu. Performansı ve azmiyle dikkat çeken Cavadzade, koleksiyonuna bir dünya derecesi daha eklerken, madalyasını teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla kutladı.

“Nasip Oldurulmadı Ama Gelecek Sefer Altın Benim”

Kariyerinde daha önce iki Avrupa Şampiyonluğu ve bir Dünya Üçüncülüğü bulunan tecrübeli isim, yarışma sonrası yaptığı açıklamada duygusal anlar yaşadı. Hedefinin İstiklal Marşı’nı dinletmek olduğunu belirten Cavadzade, şu ifadeleri kullandı:

“İstiklal Marşı için gelmiştim, olmadı. Ama ‘nasip olmadı’ demiyorum, ‘nasip oldurulmadı’ diyorum. Bunda da bir hayır vardır. Evet, mutluyum; bu benim ikinci dünya üçüncülüğüm. Daha önce iki kez Avrupa birinciliğim olmuştu. Bir sonrakinde, eğer ömrüm olursa Avrupa ve dünya birincisi benim. Bunu burada kesin bir şekilde söylüyorum.”

Kendisiyle ve ona emek verenlerle gurur duyduğunu belirten başarılı sporcu, takım arkadaşı Berkay’a da ayrı bir parantez açarak, “Burada en büyük sevincim Berkay oldu. İnşallah o altını alır ve İstiklal Marşı’mızı Berkay söyletir” temennisinde bulundu.

Teknik Ekipten Tam Not: “Mükemmel Performans”

Şampiyona sonrası teknik heyet tarafından yapılan değerlendirmede ise sonucun ötesinde, sergilenen üstün performansa vurgu yapıldı. Cavadzade’nin performansının teknik açıdan kusursuz olduğu belirtilen açıklamada şu sözlere yer verildi:

“Mutluyduk ama altın olmadı, ona da şükür. Samimi söylüyorum, mükemmel bir performanstı. Her tekniği güzeldi. Çok ciddi ve zor bir başarı elde edildi. Nesrin Hanım’a bize bu gururu yaşattığı için teşekkür ediyoruz. Uzun süre çok emek sarf etti.”

SİZİNLE GURUR DUYUYORUZ!

Mısır’da bayrağımızı dalgalandırarak bizlere bu tarifsiz sevinci yaşatan Sensei Nesrin Cavadzade’yi, onun her anında yanında olan kıymetli hocalarını, Seda Hocamızı, Okay Hocamızı ve emeği geçen tüm teknik ekibi yürekten tebrik ediyoruz. Azmin, inancın ve pes etmemenin simgesi olan Nesrin Hocamızın, “O altın buraya gelecek” sözüne inancımız tam. Emeklerinize, yüreğinize sağlık; yolunuz açık, başarılarınız daim olsun!

#ParaKarate #NesrinCavadzade #DünyaŞampiyonası #Cairo2025 #Kahire #WorldParaKarate #BronzMadalya #K30Kata #MilliGurur #Karate #TKF #HedefAltın #Spor #TürkiyeKarateFederasyonu #Sensei #Kata #BirlikteGüçlüyüz #WorldKarateChampionships #Türkiye #TeamTurkiye