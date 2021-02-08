E DERGİ’DEN VURAL YILMAZ’IN GÜNDEM YAKALAYAN YAZISI, “ADI KARATE, SELAMI OSS, FEDERASYONU TKF!”

Savaş sanatları içinde camia olarak yıllardan beri süregelen ve inişli-çıkışlı bir seyir izleyerek tek çatı olamayan karate branşı nihayet başkanının ağzından şunu duydu; “Adı karate olan tüm branşları federasyonumuz çatısı altına alacağız!”

Karatenin dağınık, inişli ve çıkışlı yapısı bugünlere dayanmayıp tarihi şüphesiz çok eskidir! TKF’nin temellerinin atıldığı ortak ve müstakil federasyon dönemlerinin neredeyse başlarına denk gelir. Uluslararası arenada karatenin çatısal yapısının derme-çatma olması, en çok Türkiye kanadına yansımış içerde derin yaralar bırakarak yol almıştır. Bugün kü mücadelenin asıl kaynağı karatenin yol haritasında derin izler olduğundandır ve Esat Delihasan’ın görevinin ilk günlerinde çatısal oluşum filizlenmiş bir düşüncedir. Gelinen nokta kör-topal olsada zorlu sürecte basamakların ancak adım adım çıkılmasının yansımasıdır!

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