ERAY ŞAMDAN GÜMÜŞ İLE TARİHE GEÇTİ

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda ilk kez yer alan karatede ilk gün müsabakalarında erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan gümüş madalya kazandı.

Flaş! Tarihi heyecan başladı. Olimpiyat Oyunları programında ilk kez yer alan karate, kata ve kumite müsabakalarıyla start aldı. Tarihi Nippon Budokan’da düzenlenen müsabakaların ilk gününde Eray Şamdan, Türkiye’ye tarihi bir madalya kazandırdı. Erkekler kumite 67 kiloda ikinci olan Şamdan, Olimpiyat Oyunları’nda karatede ülkemize madalya getiren ilk sporcu olarak tarihe geçti.

Eray Şamdan elemelerde A Grubu’nda mücadele etti. İlk maçında Azeri Firdovsi Farzaliev’i 7-1 yenen genç karateci ikinci maçında Kazak Darkhan Assadilov’a 6-2 yenildi. Sonraki maçlarında Mısırlı Ali Elsawy’i 4-1, Japon Naoto Sago’yu ise 2-1 mağlup eden Eray Şamdan grup ikincisi olarak yarı finale çıktı. Yarı finalde B grubu birincisi Ürdünlü Abdel Rahman Almasatfa’yı 2-0 yenen 2021 Avrupa şampiyonu Şamdan finale çıktı. Final maçında son dünya şampiyonu Fransız Steven Da Costa’ya 5-0 mağlup olan Eray Şamdan, olimpiyat ikincisi oldu.