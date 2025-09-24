Karate’nin kapsayıcı yönü sunduğu fırsatlar izleyicilerle buluşuyor…

EXPO SPOR FUARI İZMİR’DE KARATE RÜZGARI

2025 yılında İzmir’de düzenlenen EXPO SPORT Uluslararası Spor Fuarı, bu kez Karate branşına da kapılarını açıyor.

Haber: SİYAHKUŞAK

Türkiye Karate Federasyonu Başkanımız Ercüment Taşdemir ve As Başkanımız Hayrettin Hamurcu, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Murat Eskici, Karate il temsilcimiz Sait Özkara ve Murat Karamartinler desteği ile gerçekleşen organizasyonda, İzmir’in tüm ilçelerinden seçilen sporcular, kız ve erkek karma takımlar halinde ilçelerinin isimleriyle sahaya çıkacak.

Bu yıl fuarda yapılacak müsabakalar, yalnızca İzmirli sporcular arasında gerçekleşecek. İlçeler arası dayanışmayı ve dostluğu öne çıkaran bu özel karşılaşmalar sayesinde Karate’nin dinamizmi, disiplini ve sporcu ahlakı tüm ziyaretçilere tanıtılacak.

Ayrıca fuar kapsamında Para Karate tanıtımı için özel bir yarışma da düzenlenecek. Böylece Karate’nin kapsayıcı yönü ve özel sporculara sunduğu fırsatlar, izleyicilerle buluşturulacak.

Foça ilçesini temsil edecek olan 5. Kademe Teknik Direktör Süheyla Akbaş, sporcularının arkasında sahaya çıkarak onlara rehberlik edecek. Süheyla Akbaş, “Karate yalnızca bir spor değil; özgüven, disiplin ve saygıyı hayatın merkezine koyan bir kültürdür. İzmir’de çocuklarımızın bu büyük organizasyonda sahneye çıkması bizim için onur kaynağı.” sözleriyle duygularını dile getirdi.

2025 yılı Karate organizasyonu yalnızca İzmir’e özel gerçekleşirken, 2026 yılında fuarın uluslararası boyuta taşınması hedefleniyor. Böylece İzmirli sporcular, gelecek yıldan itibaren farklı ülkelerden katılımcılarla aynı sahneyi paylaşma şansını yakalayacak.

EXPO SPORT İzmir’de bu yıl atılan adım, Karate’nin gelecek yıllarda dünya sahnesinde daha farklı açılmasının ilk basamağı olacak.