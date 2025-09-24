EXPO SPOR FUARI İZMİR’DE KARATE RÜZGARI
Karate’nin kapsayıcı yönü sunduğu fırsatlar izleyicilerle buluşuyor…
2025 yılında İzmir’de düzenlenen EXPO SPORT Uluslararası Spor Fuarı, bu kez Karate branşına da kapılarını açıyor.
Haber: SİYAHKUŞAK
Türkiye Karate Federasyonu Başkanımız Ercüment Taşdemir ve As Başkanımız Hayrettin Hamurcu, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Murat Eskici, Karate il temsilcimiz Sait Özkara ve Murat Karamartinler desteği ile gerçekleşen organizasyonda, İzmir’in tüm ilçelerinden seçilen sporcular, kız ve erkek karma takımlar halinde ilçelerinin isimleriyle sahaya çıkacak.
Bu yıl fuarda yapılacak müsabakalar, yalnızca İzmirli sporcular arasında gerçekleşecek. İlçeler arası dayanışmayı ve dostluğu öne çıkaran bu özel karşılaşmalar sayesinde Karate’nin dinamizmi, disiplini ve sporcu ahlakı tüm ziyaretçilere tanıtılacak.
Ayrıca fuar kapsamında Para Karate tanıtımı için özel bir yarışma da düzenlenecek. Böylece Karate’nin kapsayıcı yönü ve özel sporculara sunduğu fırsatlar, izleyicilerle buluşturulacak.
Foça ilçesini temsil edecek olan 5. Kademe Teknik Direktör Süheyla Akbaş, sporcularının arkasında sahaya çıkarak onlara rehberlik edecek. Süheyla Akbaş, “Karate yalnızca bir spor değil; özgüven, disiplin ve saygıyı hayatın merkezine koyan bir kültürdür. İzmir’de çocuklarımızın bu büyük organizasyonda sahneye çıkması bizim için onur kaynağı.” sözleriyle duygularını dile getirdi.
2025 yılı Karate organizasyonu yalnızca İzmir’e özel gerçekleşirken, 2026 yılında fuarın uluslararası boyuta taşınması hedefleniyor. Böylece İzmirli sporcular, gelecek yıldan itibaren farklı ülkelerden katılımcılarla aynı sahneyi paylaşma şansını yakalayacak.
EXPO SPORT İzmir’de bu yıl atılan adım, Karate’nin gelecek yıllarda dünya sahnesinde daha farklı açılmasının ilk basamağı olacak.
Karate yolunda nice sporcular yetiştiren, yalnızca teknikleri değil; disiplini, sabrı, saygıyı ve karakteri de öğreten değerli hocamız Süheyla Akbaş’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum
Gayet güzel olmuş
Sayın İl Müdürümüz Murat Eskiciye Ve Suheyla Akbaş hocamıza teşekkürler
“🥋💥 İzmir EXPO SPORT’ta Karate rüzgarı! Genç sporcular sahnede özgüven, disiplin ve saygı kazanıyor. 👏 Para Karate ile kapsayıcılık ve fırsat eşitliği de ön planda. Harika bir organizasyon! 🌟”