SON DAKİKA!
MURAT ARKIN: BABAMIN GÖLGESİNİN ALTINDA DEĞİL, IŞIĞINDA YÜRÜMEYİ SEÇTİM!
AYNİSA SEMA KOCAL, AFRİKA KYOKUSHİN ŞAMPİYONASI’NDA DERECE YAPTI!
AYNİSA SEMA KOCAL, AFRİKA KYOKUSHİN ŞAMPİYONASI’NDA DERECE YAPTI!
Kemalpaşa Karate-Do Spor Kulübü Yeni Salonunda İlk Kuşak Sınavını Gururla Gerçekleştirdi
Kemalpaşa Karate-Do Spor Kulübü Yeni Salonunda İlk Kuşak Sınavını Gururla Gerçekleştirdi
DİYARBAKIR’DA KARATE BAŞARISI BÜYÜYOR.
DİYARBAKIR’DA KARATE BAŞARISI BÜYÜYOR.
Göle Heyetinden Federasyona Ziyaret
Göle Heyetinden Federasyona Ziyaret
Gebze Aksu Spor Kulübü’nde Kuşak Heyecanı: Kemerler Sahiplerini Buldu!
Gebze Aksu Spor Kulübü’nde Kuşak Heyecanı: Kemerler Sahiplerini Buldu!
FLAŞ! YTKF’DE MALİ DENETİM KURULU VE EĞİTİM KURULUNA ATAMALAR YAPILDI
FLAŞ! YTKF’DE MALİ DENETİM KURULU VE EĞİTİM KURULUNA ATAMALAR YAPILDI
DARICA’DA 3. ETAP GELİŞİM LİGİ
DARICA’DA 3. ETAP GELİŞİM LİGİ
KYOKUSHIN KARATE MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ KARABÜK’TE YAPILDI 
KYOKUSHIN KARATE MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ KARABÜK’TE YAPILDI 
SENSEİ SALİH DOĞAN: HAKEMLER TÖHMET ALTINDA KALIYOR, ORTADA SORUN VAR, ÇÖZÜM YOK!
SENSEİ SALİH DOĞAN: HAKEMLER TÖHMET ALTINDA KALIYOR, ORTADA SORUN VAR, ÇÖZÜM YOK!
SENSEİ SALİH DOĞAN: “ERCÜMENT BAŞKAN ÇOK GÜZEL İŞLER YAPIYOR!”
SENSEİ SALİH DOĞAN: “ERCÜMENT BAŞKAN ÇOK GÜZEL İŞLER YAPIYOR!”

FLAŞ! U23 GÜREŞCİMİZ NESRİN BAŞ DÜNYA ŞAMPİYONU!

FLAŞ! U23 GÜREŞCİMİZ NESRİN BAŞ DÜNYA ŞAMPİYONU!
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Sırbistan’ın Novi Sad kentinde 20-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda sporcumuz Nesrin Baş tarih yazarak Altın madalya kazandı.
U23 üst üste 4. kez finale çıkan Nesrin Baş, 3 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

U23 üst üste 4. kez finale çıkan Nesrin Baş, 3 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 68 kiloda mindere çıkan milli güreşçimiz Nesrin Baş, finalde rakibi Alina Shevchenko’yu 10-0 mağlup ederek Dünya Şampiyonu oldu!

Nesrin Baş Fırtına gibi Başladı.

Turnuvaya fırtına gibi başlayan Nesrin Baş, ilk turda Polonyalı Karolina Domaszuk’u 11-0 teknik üstünlükle, çeyrek finalde Alman Gerda Barth’ı 8-1 öndeyken tuşla, yarı finalde ise Kırgız Gülnura Tashtenbekova’yı 8-6 mağlup ederek finale yükseldi.

3. kez U23 Dünya Şampiyonu oldu.

Nesrin Baş, U20 Avrupa Dünya Şampiyonu Bağımsız Sporcu Alina Shevchenko’yu 10-0 yenerek 3. kez U23 Dünya Şampiyonu olarak tarih yazdı.

Kariyerinin 5. dünya madalyasını elde etti.

U23 kategorisinde üst üste 4. kez finale çıkan Nesrin Baş, kürsü için yarıştığı bu süreçte 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak dünyada bir ilke imza attı. Ayrıca büyüklerde Avrupa Şampiyonu ve Dünya ikincisi olan milli güreşçimiz, bu zaferle birlikte kariyerinin 5. dünya madalyasını elde ederek büyük gurur yaşattı.

Üst üste U23 Dünya Şampiyonası’nda 4 kez Final yaparak sadece Türk Güreşinde değil dünyada bir ilke imza attı.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.