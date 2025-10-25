FLAŞ! U23 GÜREŞCİMİZ NESRİN BAŞ DÜNYA ŞAMPİYONU!

Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 68 kiloda mindere çıkan milli güreşçimiz Nesrin Baş, finalde rakibi Alina Shevchenko’yu 10-0 mağlup ederek Dünya Şampiyonu oldu!

Nesrin Baş Fırtına gibi Başladı.

Turnuvaya fırtına gibi başlayan Nesrin Baş, ilk turda Polonyalı Karolina Domaszuk’u 11-0 teknik üstünlükle, çeyrek finalde Alman Gerda Barth’ı 8-1 öndeyken tuşla, yarı finalde ise Kırgız Gülnura Tashtenbekova’yı 8-6 mağlup ederek finale yükseldi.

3. kez U23 Dünya Şampiyonu oldu.

Nesrin Baş, U20 Avrupa Dünya Şampiyonu Bağımsız Sporcu Alina Shevchenko’yu 10-0 yenerek 3. kez U23 Dünya Şampiyonu olarak tarih yazdı.

Kariyerinin 5. dünya madalyasını elde etti.

U23 kategorisinde üst üste 4. kez finale çıkan Nesrin Baş, kürsü için yarıştığı bu süreçte 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak dünyada bir ilke imza attı. Ayrıca büyüklerde Avrupa Şampiyonu ve Dünya ikincisi olan milli güreşçimiz, bu zaferle birlikte kariyerinin 5. dünya madalyasını elde ederek büyük gurur yaşattı.

Üst üste U23 Dünya Şampiyonası’nda 4 kez Final yaparak sadece Türk Güreşinde değil dünyada bir ilke imza attı.