HAKAN REÇBER’DEN BRONZ MADALYA

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HATİCE KÜBRA İLGÜN BRONZ MADALYA KAZANDI
Milli tekvandocu Hakan Reçber, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda 68 kiloda bronz madalya kazandı.
Tokyo’da bronz madalya geldi. İlk madalyayı alan Hakan Reçber kazandığı maçın ardından podyumda bayrağımızı açarak kutladı.
Hakan Reçber, Yeni Zelandalı Tom Burns ile karşı karşıya geldi. Müsabakaya iyi başlayan ay-yıldızlı sporcu, ilk raundu 11-3 önde tamamladı. İyi performansını sürdüren Hakan, ikinci raundu da 7-2 üstün bitirerek toplam skorda 18-5 üstünlük kurdu.
Kalan bölümde hata yapmayan Hakan Reçber, son raundu 5-3, maçı da 23-8 kazanarak bronz madalya mücadelesine çıkma hakkı elde etti.
Milli tekvandocumuz Hakan Reçber, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda 68 kiloda bronz madalya kazanan ilk sporcumuz oldu.
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