MURAT ARKIN: BABAMIN GÖLGESİNİN ALTINDA DEĞİL, IŞIĞINDA YÜRÜMEYİ SEÇTİM!
Batuhan Doruk’un Altın Zaferi: Efsane Haldun Alagaş’ın İzinde 
Tavşanlı Karate’den Tarihi Başarı: Avrupa Yolunda Gurur Dolu Bir Hikâye
EŞMELİ ÇOCUKLARIN CUMHURİYET COŞKUSU: YETENEKLERİYLE GÖZ DOLDURDULAR
Eşme’de Coşku Dolu Ayva Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu
TÜRK SAVAŞ SANATI BAGATUR’UN TUĞ SEMİNERİ YAPILDI
SHOTOKAN’IN RUHU: FİZİĞİN ÖTESİNDE BİR KARAKTER YOLCULUĞU
YTKF, DAN DENKLİĞİ VE DAN SINAVI YAPILDI, İBRAHİM ALTINOVA ANILDI!
İşte, Tarih Yazan U23 Nesrin Baş’ın Kariyeri!
FLAŞ! U23 GÜREŞCİMİZ NESRİN BAŞ DÜNYA ŞAMPİYONU!
AYNİSA SEMA KOCAL, AFRİKA KYOKUSHİN ŞAMPİYONASI’NDA DERECE YAPTI!

Hakem Terfilerinde Yeni Dönem! MHK’den Önemli Duyuru
Haber: Vasfi Aşçı

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Genel Sekreterliği, 2026 yılı öncesinde hakemlerin terfi ve vize süreçleriyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Duyuruda, hakem olma ve üst kademelere geçiş şartları hakkında bilgi verildi.

Açıklamaya göre hakem olabilmek için en az 1. Dan derecesine sahip olmak gerekiyor. Daha üst düzey terfilerde ise 2. Dan şartı aranacak.
Terfi süreçlerinde bekleme süreleri şu şekilde açıklandı:

  • Aday Hakem’den Bölge Hakemliğine: 1 yıl
  • Bölge Hakeminden Milli Hakemliğe: 2 yıl
  • Milli sporcularda bekleme süresi: 1 yıl

MHK, yetkili kurumlar konusunda da hatırlatma yaptı. Buna göre Aday Hakem’den Bölge Hakemliğine terfiler İl Hakem Kurulları tarafından, Bölge Hakeminden Milli Hakemliğe terfiler ise MHK tarafından gerçekleştirilecek.

Ayrıca 2026 vizesi öncesi bekleme süresi Aralık 2025 içinde dolan hakemlerin herhangi bir sorun yaşamayacağı, ancak Ocak 2026 ve sonrasında süresi dolacak hakemlerin terfilerinin önceden ilan edilecek bir şampiyona kapsamında yapılacağı duyuruldu. Bu uygulamanın, geçtiğimiz yılki süreçle benzer şekilde yürütüleceği ifade edildi.

Hakemlere, süreci dikkatle takip etmeleri ve gerekli belgelerini zamanında tamamlamaları tavsiye edildi.

