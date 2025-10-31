Hakem Terfilerinde Yeni Dönem! MHK’den Önemli Duyuru

Haber: Vasfi Aşçı

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Genel Sekreterliği, 2026 yılı öncesinde hakemlerin terfi ve vize süreçleriyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Duyuruda, hakem olma ve üst kademelere geçiş şartları hakkında bilgi verildi.

Açıklamaya göre hakem olabilmek için en az 1. Dan derecesine sahip olmak gerekiyor. Daha üst düzey terfilerde ise 2. Dan şartı aranacak.

Terfi süreçlerinde bekleme süreleri şu şekilde açıklandı:

Aday Hakem’den Bölge Hakemliğine: 1 yıl

Bölge Hakeminden Milli Hakemliğe: 2 yıl

Milli sporcularda bekleme süresi: 1 yıl

MHK, yetkili kurumlar konusunda da hatırlatma yaptı. Buna göre Aday Hakem’den Bölge Hakemliğine terfiler İl Hakem Kurulları tarafından, Bölge Hakeminden Milli Hakemliğe terfiler ise MHK tarafından gerçekleştirilecek.

Ayrıca 2026 vizesi öncesi bekleme süresi Aralık 2025 içinde dolan hakemlerin herhangi bir sorun yaşamayacağı, ancak Ocak 2026 ve sonrasında süresi dolacak hakemlerin terfilerinin önceden ilan edilecek bir şampiyona kapsamında yapılacağı duyuruldu. Bu uygulamanın, geçtiğimiz yılki süreçle benzer şekilde yürütüleceği ifade edildi.

Hakemlere, süreci dikkatle takip etmeleri ve gerekli belgelerini zamanında tamamlamaları tavsiye edildi.

