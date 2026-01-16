HARRİSON ÇEKİLDİ, DEV MAÇ İPTAL OLDU, DUYGUSAL AÇIKLAMA GELDİ!

F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

Kayla Harrison, Amanda Nunes ile UFC 324’te yapacağı karşılaşma öncesi boynunda yaşadığı rahatsızlıktan dolayı çekildi. Maç iptal olurken Harrison duygusal bir açıklama yapaptı.

UFC kadınlar bantamweight şampiyonu Kayla Harrison, 24 Ocak’ta Las Vegas’taki T-Mobile Arena’da Amanda Nunes’e karşı yapacağı unvan savunma maçından boyun sakatlığı nedeniyle çekilmek zorunda kaldı. Sonucu merakla beklenen karşılaşmanın iptal olması şok etkisi yaptı. Harrison’nun yaşadığı mevcut sakatlığı nedeniyle ameliyat olduğu öğrenildi.

Oldukça duygusal blr açıklama yaptı

Dövüşçü UFC 324’ten çekilmesinden bu yana ilk açıklamasını yaptı ve oldukça duygusal açıklama yaptı. Perşembe günü, gözlerinde yaşlarla durumla ilgili bir video açıklaması yayınladı. Boyunluk takarak yaşananları ve iyileşme sürecinin zorluklarını anlattı.

“Ameliyat olmak zorunda kaldım”

“Merhaba arkadaşlar. Kendi tarafımdan biraz güncelleme yapmak istedim. Bu zor bir durum. New York’ta bir uzman tarafından boynumdan ameliyat olmak zorunda kaldım,” dedi

“Sadece özür dilemek istiyorum”

“Bundan sonra, elbette dövüşü yeniden planlamamız gerekecek. Sadece özür dilemek istiyorum. Amanda’dan özür diliyorum. Gerçekten dört gözle bekliyordum ve herkese teşekkür etmek istiyorum. UFC’ye, Dr. D’ye, Jen’e ve oradaki tüm ekibe bana çok iyi baktıkları için teşekkür etmek istiyorum. New York’taki Dr. Tammy’ye de beni gördüğü ve bana çok iyi baktığı için teşekkür etmek istiyorum.”

Octagona dönmesi zaman alacak

34 yaşındaki Harrison’nun yaşadığı mevcut zorluk biliniyor olsada, sakatlığı nasıl geçirdiği ve iyileşme sürecinin nasıl olacağı açıklanmadı. Buna rağmen en az altı ay boyunca octagona dönmeye hazır olmayacağı tahmin ediliyor.