FLAŞ! U23 GÜREŞCİMİZ NESRİN BAŞ DÜNYA ŞAMPİYONU!
AYNİSA SEMA KOCAL, AFRİKA KYOKUSHİN ŞAMPİYONASI’NDA DERECE YAPTI!
Kemalpaşa Karate-Do Spor Kulübü Yeni Salonunda İlk Kuşak Sınavını Gururla Gerçekleştirdi
DİYARBAKIR’DA KARATE BAŞARISI BÜYÜYOR.
Göle Heyetinden Federasyona Ziyaret
Gebze Aksu Spor Kulübü’nde Kuşak Heyecanı: Kemerler Sahiplerini Buldu!
FLAŞ! YTKF’DE MALİ DENETİM KURULU VE EĞİTİM KURULUNA ATAMALAR YAPILDI
DARICA’DA 3. ETAP GELİŞİM LİGİ
KYOKUSHIN KARATE MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ KARABÜK’TE YAPILDI 
SENSEİ SALİH DOĞAN: HAKEMLER TÖHMET ALTINDA KALIYOR, ORTADA SORUN VAR, ÇÖZÜM YOK!
İşte, Tarih Yazan U23 Nesrin Baş’ın Kariyeri!

İşte, Tarih Yazan U23 Nesrin Baş’ın Kariyeri!

3 KEZ U23 DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU VE TARİH YAZDI 


Nesrin Baş, U20 Avrupa Dünya Şampiyonu Bağımsız Sporcu Alina Shevchenko’yu 10-0 yenerek 3. kez U23 Dünya Şampiyonu oldu ve adını tarihte altın harflerle yazdırırken flaş kariyeri dikkat çekti!

U23 kategorisinde üst üste 4. kez finale çıkan Nesrin Baş, bu süreçte 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak dünyada bir ilke imza attı. Ayrıca büyüklerde Avrupa Şampiyonu ve Dünya ikincisi olan milli güreşçimiz, bu zaferle birlikte kariyerinin 5. dünya madalyasını elde etti. 

Son 4 yılda Nesrin Baş, Dünyada 5 final (4 U23, 1 Büyükler), Avrupa’da 3 final ile toplamda 4 yılda 10 finale çıkarak olağanüstü bir başarı grafiği sergiledi. 

Sporcumuzun başarıları;

U23 Dünya ve Avrupa Başarıları:

2022, İspanya – Dünya Şampiyonu

2023, Tiran – Dünya Şampiyonu

2024, Tiran – Dünya 2.si

2025, Tiran – Avrupa Şampiyonu

2025, Novi Sad – Dünya Şampiyonu

Büyükler Başarıları:

2024, Bükreş – Avrupa Şampiyonu

2025, Bratislava – Avrupa 2.si

2025, Zagreb – Dünya 2.si

U20 Başarıları:

2022, Roma – Avrupa Şampiyonu

 

