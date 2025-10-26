İşte, Tarih Yazan U23 Nesrin Baş’ın Kariyeri!
3 KEZ U23 DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU VE TARİH YAZDI
Nesrin Baş, U20 Avrupa Dünya Şampiyonu Bağımsız Sporcu Alina Shevchenko’yu 10-0 yenerek 3. kez U23 Dünya Şampiyonu oldu ve adını tarihte altın harflerle yazdırırken flaş kariyeri dikkat çekti!
U23 kategorisinde üst üste 4. kez finale çıkan Nesrin Baş, bu süreçte 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak dünyada bir ilke imza attı. Ayrıca büyüklerde Avrupa Şampiyonu ve Dünya ikincisi olan milli güreşçimiz, bu zaferle birlikte kariyerinin 5. dünya madalyasını elde etti.
Son 4 yılda Nesrin Baş, Dünyada 5 final (4 U23, 1 Büyükler), Avrupa’da 3 final ile toplamda 4 yılda 10 finale çıkarak olağanüstü bir başarı grafiği sergiledi.
Sporcumuzun başarıları;
U23 Dünya ve Avrupa Başarıları:
2022, İspanya – Dünya Şampiyonu
2023, Tiran – Dünya Şampiyonu
2024, Tiran – Dünya 2.si
2025, Tiran – Avrupa Şampiyonu
2025, Novi Sad – Dünya Şampiyonu
Büyükler Başarıları:
2024, Bükreş – Avrupa Şampiyonu
2025, Bratislava – Avrupa 2.si
2025, Zagreb – Dünya 2.si
U20 Başarıları:
2022, Roma – Avrupa Şampiyonu