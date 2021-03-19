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WKF Başkanı Antonio Espinos, Türkiye’ye Başarılı Ev Sahipliği Nedeniyle Teşekkür Etti

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KASAPOĞLU’NDAN TEBRİK MESAJI

16 okunma — 19 Mart 2021 22:07
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SİYAHKUŞAK

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da KaratePremier Lig organizasyonunda toplam 10 madalya kazanarak genel sıralamada ilk sırayı elde eden milli karateciler için tebrik mesajı yayınladı.

Kasapoğlu mesajında “İstanbul’da düzenlenen Karate 1 Premier Lig organizasyonunda 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak takım klasmanında şampiyon olan milli karatecilerimizi yürekten kutluyorum. Gençlerimiz, bu önemli başarı ile bizleri bir kez daha gururlandırırken, gelecek adına da umut verdiler. Elde edilen bu kıymetli başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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