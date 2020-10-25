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  • Khabib Nurmagomedov, UFC 254 Ana Etkinliğinde Justin Gaethje’ye Karşı Kazandı Ve Emekliliğini Duyurdu
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    25 Ekim 2020

    tarihinde eklendi.

Khabib Nurmagomedov, UFC 254 Ana Etkinliğinde Justin Gaethje’ye Karşı Kazandı Ve Emekliliğini Duyurdu

SİYAHKUŞAK

Flaş! Khabib Nurmagomedov, UFC 254 ana etkinliğinde Justin Gaethje’ye karşı kazandığı duygusal zaferin ardından emekliliğini duyurdu.

UFC şampiyonu Dağıstanlı karma dövüşçü Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje’yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatına son verdiğini açıkladı. Nurmagomedov, “Babama olanlardan sonra ilk kez dövüştüm. Anneme de son maçım olacağına söz verdim” dedi.

Dağıstanlı şampiyon Khabib Nurmagomedov, UFC hafif siklet kemerini üçüncü kez korumak için Justin Gaethje ile karşı karşıya geldi. Son karşılaşmasını geçtiğimiz sene eylülde Dustin Poirier ile yapan ve kemerini korumayı başaran yenilmez şampiyon Khabib, kemerini korumak için 1 yıl sonra kafese girdi.

Justin Gaethje, 10 Mayıs 2020’de efsanevi bir maç sonunda Tony Ferguson’ı yenerek hafif siklet geçici kemerini almış ve Khabib ile karşılaşmaya hak kazanmıştı. Mücadeleye hızlı başlayan Habib Nurmagomedov, kazanan taraf oldu.

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