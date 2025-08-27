SON DAKİKA!
SENSEİ DOĞAN KILIÇ, KARATE-DO’NUN SESSİZ NEFERİ
GENÇ KARATECİ ARAS DERİN ERCAN’DAN ULUSLARARASI BAŞARI
GENÇ KARATECİ ARAS DERİN ERCAN’DAN ULUSLARARASI BAŞARI
DAĞCILIK
DAĞCILIK
KYOKUSHİNKAN YAZ KAMPI VE ÇALIŞTAYI BAŞARIYLA TAMAMLANDI
KYOKUSHİNKAN YAZ KAMPI VE ÇALIŞTAYI BAŞARIYLA TAMAMLANDI
KAĞITSPOR’DAN AVRUPA’YA: YILMAZ ÇİFTİ VE FATMA NAZ’DAN TARİHİ BAŞARI
KAĞITSPOR’DAN AVRUPA’YA: YILMAZ ÇİFTİ VE FATMA NAZ’DAN TARİHİ BAŞARI
FLAŞ! GAZZE İÇİN KARATE TURNUVASI
FLAŞ! GAZZE İÇİN KARATE TURNUVASI
İŞTE FARKIMIZ: KALİTE VE ŞEFFAFLIK!
İŞTE FARKIMIZ: KALİTE VE ŞEFFAFLIK!
BİR YILI BİR AYA SIĞDIRAN BÜYÜK İRADE: “TÜRKİYE KARATE FEDERASYONU”
BİR YILI BİR AYA SIĞDIRAN BÜYÜK İRADE: “TÜRKİYE KARATE FEDERASYONU”
SENSEİ DOĞAN KILIÇ, KARATE-DO’NUN SESSİZ NEFERİ
SENSEİ DOĞAN KILIÇ, KARATE-DO’NUN SESSİZ NEFERİ
KARATE-DO YÜCELTİLMİŞ BİR FELSEFE Mİ, YOKSA SALT BİR SPOR MU ?
KARATE-DO YÜCELTİLMİŞ BİR FELSEFE Mİ, YOKSA SALT BİR SPOR MU ?
UFC 319’UN ARDINDAN NE DEDİLER?
UFC 319’UN ARDINDAN NE DEDİLER?

KOCAELİ’NİN YETİŞTİRDİĞİ ŞAMPİYON: EKREM ALTUNER YILMAZ

KOCAELİ’NİN YETİŞTİRDİĞİ ŞAMPİYON: EKREM ALTUNER YILMAZ

KOCAELİ’NİN YETİŞTİRDİĞİ ŞAMPİYON: EKREM ALTUNER YILMAZ

Başarılı sporcumuz Ekrem Altuner Yılmaz, Kocaeli ve ülkemizin gururu oldu.

Başarılı sporcumuz Ekrem Altuner Yılmaz, Kocaeli ve ülkemizin gururu oldu.

Haber: Vasfi AŞÇI 
Avrupa Üniversiteler Şampiyonası’nda İstanbul Kent Üniversitesi adına 67 kiloda mücadele eden Ekrem Altuner Yılmaz, şampiyon çıkarak Kocaeli’nin gururu oldu.

Kocaeli’nin yetiştirdiği başarılı sporcu Ekrem Altuner Yılmaz, Avrupa Üniversiteler Şampiyonası’nda büyük bir zafer kazandı. İstanbul Kent Üniversitesi adına 67 kiloda mücadele eden Yılmaz, çıktığı dört maçın tamamını kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

İlk maçında İngiliz rakibini 6-1, ikinci maçında Polonyalı sporcuyu 4-0, üçüncü maçta Avusturyalı rakibini 7-3 mağlup eden Yılmaz, finalde ise Slovak rakibini 11-3’lük üstün bir skorla geçti.

Başarılı sporcu turnuva sonrası yaptığı açıklamada şu sözleri dile getirdi:
“Avrupa’da böyle bir organizasyonda ülkemi ve üniversitemi temsil etmek büyük bir gurur. Tatamiye çıktığım her maçta yalnızca kendim için değil, arkamda duran bayrak için mücadele ettim.”

Defalarca şampiyonluk sevinci yaşayan Yılmaz, bu son başarısıyla kariyerine yeni bir altın halka eklerken, Kocaeli’ni de Avrupa arenasında gururla temsil etti.

ETİKETLER:
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.