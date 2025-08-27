KOCAELİ’NİN YETİŞTİRDİĞİ ŞAMPİYON: EKREM ALTUNER YILMAZ

Haber: Vasfi AŞÇI

Avrupa Üniversiteler Şampiyonası’nda İstanbul Kent Üniversitesi adına 67 kiloda mücadele eden Ekrem Altuner Yılmaz, şampiyon çıkarak Kocaeli’nin gururu oldu.

Kocaeli’nin yetiştirdiği başarılı sporcu Ekrem Altuner Yılmaz, Avrupa Üniversiteler Şampiyonası’nda büyük bir zafer kazandı. İstanbul Kent Üniversitesi adına 67 kiloda mücadele eden Yılmaz, çıktığı dört maçın tamamını kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

İlk maçında İngiliz rakibini 6-1, ikinci maçında Polonyalı sporcuyu 4-0, üçüncü maçta Avusturyalı rakibini 7-3 mağlup eden Yılmaz, finalde ise Slovak rakibini 11-3’lük üstün bir skorla geçti.

Başarılı sporcu turnuva sonrası yaptığı açıklamada şu sözleri dile getirdi:

“Avrupa’da böyle bir organizasyonda ülkemi ve üniversitemi temsil etmek büyük bir gurur. Tatamiye çıktığım her maçta yalnızca kendim için değil, arkamda duran bayrak için mücadele ettim.”

Defalarca şampiyonluk sevinci yaşayan Yılmaz, bu son başarısıyla kariyerine yeni bir altın halka eklerken, Kocaeli’ni de Avrupa arenasında gururla temsil etti.