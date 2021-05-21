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POREC’TE 8 KATEGORİDE FİNAL

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MADALYA MAÇLARI TRT SPOR  VE SPORTSTV’DE

101 okunma — 21 Mayıs 2021 20:36
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SİYAHKUŞAK

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55. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası’nın heyecanı, TRT SPOR, TRT Spor Yıldız ve Sportstv ekranlarında yaşanacak. 22 Mayıs Cumartesi ve 23 Mayıs Pazar günü yapılacak tüm madalya müsabakaları her iki kanaldan canlı olarak yayınlanacak.  

 

CUMARTESİ GÜNÜ PROGRAMI

 11.00 Kadınlar Kumite 68 kilo Üçüncülük maçı-Eda Eltemur-Ivona Cavar (Bosna Hersek)

11.30 Kadınlar Kumite 61 kilo Üçüncülük maçı-Merve Çoban-Ingrida Suchankova (Slovakya)

13.00 Kadınlar Kumite +68 kilo Finali-Meltem Hocaoğlu Akyol-Aleksandra Stubleva (Bulgaristan)

13.33 Erkekler Kumite 84 kilo finali- Uğur Aktaş-Panah Abdullayev (Azerbaycan)

17.30 Erkekler Kumite 67 kilo üçüncülük maçı-Burak Uygur-Steven Dacosta (Fransa)

19.00 Kadınlar Kata finali-Dilara Bozan-Sandra Jaime Sanchez (İspanya)

19.00 Erkekler Kata finali-Ali Sofuoğlu-Damian Hugo Quintero (İspanya)

19.25 Erkekler Kumite 60 kilo finali-Eray Şamdan –Kalvis Kalnins (Letonya)

19.33 Kadınlar Kumite +50 kilo Finali-Serap Özçelik Arapoğlu-Shara Hubrich (Almanya)

20.05 Kadınlar Takım Kumite- Türkiye-Almanya

 

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