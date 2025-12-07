Prof. Dr. İbrahim ÖZTEK:

“MÜCADELE SANATLARININ GERÇEK SAHİBİYİZ!”



F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

Türk Mücadele Sporları, içinde bulunduğumuz 2025’i geride bırakmaya hazırlanırken Prof. Dr. İbrahim ÖZTEK, Türk Mücadele ve Savaş Sanatları Kurultayı Aksakallılar Heyeti adına bir açıklama yaptı:



İbrahim ÖZTEK, “Türk kültürüne dayalı mücadele sporları ve sistemlerinin bir araya gelmesiyle ortak bir yapıt oluşturulmasını amaçlamaktayız.”





Türk kültürünün önemli parçası olan savaş sanatları ve geleneksel mücadele oyunlarının Uzak Doğu’da şekillenip, dünyaya yayıldığına dikkat çekiliyor. Mücadele sporlarının içinden gelen ve eski Judo Karate Federasyonu Başkanı Öztek, Türk Mücadele ve Savaş Sanatları – Aksakallılar Heyeti adına yaptığı açıklamada, “Güreş, el ayak vuruşları, boğma ve kırmalarla olimpik sahalara taşınan bu sporların gerçek sahibi olmamıza rağmen, bugün birçoğu yabancı patentler taşımaktadır. Artık bizim olana bir şekil vererek, ’Türk Mücadele ve Savaş Sanatını’ oluşturmamızın zamanı gelmiş, hatta çoktan geçmiştir.” dedi.

Öztek, Türk milletinin binlerce yıllık savaş geleneğinin, disiplin, ahlak ve erdem temelleri üzerine inşa edildiğine vurgu yaparak, “Mücadele sanatlarıyla bugün yeniden güçlü bir birliktelik oluşturmaktayız. Bu kapsamda, ’Türk Mücadele ve Savaş Sanatları Kurultayı’ olarak, Türk kültürüne dayalı mücadele sporları ve sistemlerinin bir araya gelmesiyle ortak bir yapıt oluşturmasını amaçlamaktayız” diye konuştu.

“Pek çok sistem kendine özgü yapıtlarını kurmuş ve sistemlerini yılların emeği ile hayata geçirmiştir.”

Türk kültür mirasının korunması ve dünyaya tanıtılması amacıyla çalışmalara başladıklarını söyleyen İbrahim Öztek, “Bugün ülkemizde ’Türk Mücadele Sanatı’ üst başlığı altında; milli kimliğimizden, geleneksel spor kültürümüzden ve etik değerlerimizden beslenen pek çok sistem kendine özgü yapıtlarını kurmuş ve sistemlerini yılların emeği ile hayata geçirmiştir. Asıl amacımız, bu sistemlerin ana hatlarını temel alarak, özlemini duyduğumuz gerçek bir mücadele sporunu bilimsel bir çerçeveye oturtarak, hayata geçirmektir.”

“Aksakallılar Heyeti’ programlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.”

“İlk kurultaydan günümüze bir yıl geçmiş olmasına karşın, davamızı benimseyerek sahip çıkan akademisyenlerin, sistem kurucuları ve usta eğitmenlerin katılımıyla ’Aksakallılar Heyeti’ programlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Ayhan Kısrure’nin koordinatörlüğünde; Türk sporunun ve spor basınının önde gelen akademik kariyere sahip, bilim, kültür ve fikir adamları olarak, başta Prof. Dr. İbrahim Öztek, Prof. Dr. Kemal Tamer, Dr. Ali Demir, İhlas Haber Ajansı (İHA) Spor Müdürü Mustafa Karagöl ve Aktüel Medya Grup Başkanı Osman İslam gibi isimler birikimlerini kurulla paylaşarak, Türkiye’de sistem kurucusu ustaları ve farklı disiplinlerde faaliyet gösteren hocaları ortak bir platformda buluşturarak, çalışmalara akademik bir kimlik ve bilimsellik kazandırma gayretindedirler.”

“Sistemlerimizi tanıtma amacı ile ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer alarak, ortak bir sinerji oluşturma hedeflenmektedir.”

“Bu aşamada tüm sistemlerinin felsefesi ve teknik yapılanmaları değerlendirilerek, gelecekte kurulacak ortak Türk mücadele ve savaş sanatlarının temeli oluşturacaktır. Bu adım, yalnızca bir spor hareketi değil aynı zamanda Türk kültür mirasının korunması ve dünyaya tanıtılması için önemli bir adım olacaktır. Bu arada sistemlerimizi tanıtma amacı ile ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer alarak, ortak bir sinerji oluşturma hedeflenmektedir. Yeni hedeflere ulaşma yolunda en kısa zamanda sistem kurucu usta eğitmenlerimizle bir araya gelerek, ikinci kurultay gerçekleştirilecektir.”

