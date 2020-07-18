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  • Tokyo Olimpiyatları Yapılamazsa Yan Etkisi 2022 Pekin Kış Olimpiyatları mı Olacak?
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    18 Temmuz 2020

    tarihinde eklendi.

Tokyo Olimpiyatları Yapılamazsa Yan Etkisi 2022 Pekin Kış Olimpiyatları mı Olacak?

SİYAHKUŞAK

Çin’in ev sahipliğinde yapılacak 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarını iptal tehlikesi mi bekliyor?

IOC üyesi Dick Pound, Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın Koronavirüs salgını yüzünden yapılamaması durumunda bunun yan etkisinin 2022 Pekin Kış Olimpiyatları olacağını ifade etti. Gelecek yıl Temmuz ve Ağustos’ta yapılması planlanan Tokyo Olimpiyatları’nı yaşanacak bir Covid sorununun iptal ettirmesi halinde “Beş ay sonra bir zincirleme etkinin olmayacağını düşünmek zor.” şeklinde yorumlandı.

Tokyo için birden çok senaryo hazırlanırken oyunların güvenli bir şekilde yapılabilmesi hedefleniyor.

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