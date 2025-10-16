UFC, 2025’in son çeyreğinde durmuyor!

UFC VANCOUVER: “FİGHT NİGHT DE RİDDER vs. ALLEN”

Haber: F. Vural YILMAZ

Sonbahar, dövüş hayranları hayranları için tam anlamıyla adrenalin mevsimine dönüştü. UFC Fight Night, De Ridder vs. Allen, 18 Ekim 2025’te Rogers Arena, Vancouver, British Columbia, Kanada’da gerçekleşecek.

Pazar gecesi gerçekleşecek maç kartında önemli bir orta sıklet eşleşmesinin başrolünde hem üst düzey, hem de deneyimli rakipler arasında güçlü karşılaşmalar yer alıyor. Dövüş gecesi adeta heyecan verici bir etkinlik olmayı vaat ediyor. 13 karşılaşmanın yedisinde Kanadalı rakiplerin yer almasıyla, Van City’de yine coşkulu bir etkinliği ön plana çıkıyor.

UFC VANCOUVER:

İşte bu hafta sonu neler olacak:

Ana Etkinlik: Reinier de Ridder – Brendan Allen

Yer: Rogers Arena — Vancouver, BC

Nereden İzlenir: ESPN+

Diğer Ana Kart Maçları:

Kevin Holland – Mike Malott

Marlon Vera – Aiemann Zahabi

Manon Fiorot – Jasmine Jasudavicius

Cody Gibson – Aoriqileng

Kyle Nelson – Matt Frevola

Ön Maçlar:

Charles Jourdain vs Davey Grant

Bruno Silva vs HyunSung Park

Danny Barlow vs Djorden Santos

Kyle Prepolec vs Drew Dober

Stephanie Luciano vs Ravena Oliveira

Azamat Bekoev vs Yousri Belgaroui

Melissa Croden vs Tainara Lisboa