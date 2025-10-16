SON DAKİKA!
SENSEİ SALİH DOĞAN: HAKEMLER TÖHMET ALTINDA KALIYOR, ORTADA SORUN VAR, ÇÖZÜM YOK!
U20 GÜREŞ MİLLİ TAKIMIMIZ ÜÇ KATEGORİDE BALKAN ŞAMPİYONU!
JUDO MİLLİ HAKEMLERİMİZDEN ULUSLARARASI HAKEMLİK BAŞARISI!
Elazığ Ümit, Genç ve U21 Karate Müsabakalarında Kayıtlar Bu Akşam Sona Eriyor!
SENSEİ CELAL AKGÜL, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE ULUSLARARASI ŞAMPİYONAYA KATILDI
ŞEVVAL VE YİĞİT, BERKE AŞKLARINI EVLİLİKLE TAÇLANDIRDI
MURAT ARKIN: BABAMIN GÖLGESİNİN ALTINDA DEĞİL, IŞIĞINDA YÜRÜMEYİ SEÇTİM!
ELAZIĞ’DA KARATE RÜZGÂRI – HAZIRLIKLAR SON DÜZLÜKTE
Flaş!!! SİYAHKUŞAK’tan Bir Murat ARKIN Röportajı… Timuçin Karahan imzasıyla!
İZMİR ALİAĞA TANER EROL SPOR KULÜBÜNDE SINAV COŞKUSU
HAKEM TALEPLERİNDE SÜRE UYARISI: MHK’den DUYURU
UFC, 2025’İN SON ÇEYREĞİNDE DURMUYOR! UFC VANCOUVER: “FİGHT NİGHT DE RİDDER vs. ALLEN”

  • 17 Ekim 2025 00:25 | Güncellenme: 17 Ekim 2025 00:27
UFC, 2025’in son çeyreğinde durmuyor!

UFC VANCOUVER: “FİGHT NİGHT DE RİDDER vs. ALLEN”

Haber: F. Vural YILMAZ

Sonbahar, dövüş hayranları hayranları için tam anlamıyla adrenalin mevsimine dönüştü. UFC Fight Night, De Ridder vs. Allen, 18 Ekim 2025’te Rogers Arena, Vancouver, British Columbia, Kanada’da gerçekleşecek.

Pazar gecesi gerçekleşecek maç kartında önemli bir orta sıklet eşleşmesinin başrolünde hem üst düzey, hem de deneyimli rakipler arasında güçlü karşılaşmalar yer alıyor. Dövüş gecesi adeta heyecan verici bir etkinlik olmayı vaat ediyor. 13 karşılaşmanın yedisinde Kanadalı rakiplerin yer almasıyla, Van City’de yine coşkulu bir etkinliği ön plana çıkıyor.

UFC VANCOUVER:

İşte bu hafta sonu neler olacak:

Ana Etkinlik: Reinier de Ridder – Brendan Allen

Yer: Rogers Arena — Vancouver, BC

Nereden İzlenir: ESPN+

Diğer Ana Kart Maçları:

Kevin Holland – Mike Malott
Marlon Vera – Aiemann Zahabi
Manon Fiorot – Jasmine Jasudavicius
Cody Gibson – Aoriqileng
Kyle Nelson – Matt Frevola

Ön Maçlar:

 Charles Jourdain vs Davey Grant
Bruno Silva vs HyunSung Park
Danny Barlow vs Djorden Santos
Kyle Prepolec vs Drew Dober
Stephanie Luciano vs Ravena Oliveira
Azamat Bekoev vs Yousri Belgaroui
Melissa Croden vs Tainara Lisboa

