UFC, 2025’İN SON ÇEYREĞİNDE DURMUYOR! UFC VANCOUVER: “FİGHT NİGHT DE RİDDER vs. ALLEN”
UFC, 2025’in son çeyreğinde durmuyor!
UFC VANCOUVER: “FİGHT NİGHT DE RİDDER vs. ALLEN”
Haber: F. Vural YILMAZ
Sonbahar, dövüş hayranları hayranları için tam anlamıyla adrenalin mevsimine dönüştü. UFC Fight Night, De Ridder vs. Allen, 18 Ekim 2025’te Rogers Arena, Vancouver, British Columbia, Kanada’da gerçekleşecek.
Pazar gecesi gerçekleşecek maç kartında önemli bir orta sıklet eşleşmesinin başrolünde hem üst düzey, hem de deneyimli rakipler arasında güçlü karşılaşmalar yer alıyor. Dövüş gecesi adeta heyecan verici bir etkinlik olmayı vaat ediyor. 13 karşılaşmanın yedisinde Kanadalı rakiplerin yer almasıyla, Van City’de yine coşkulu bir etkinliği ön plana çıkıyor.
UFC VANCOUVER:
İşte bu hafta sonu neler olacak:
Ana Etkinlik: Reinier de Ridder – Brendan Allen
Yer: Rogers Arena — Vancouver, BC
Nereden İzlenir: ESPN+
Diğer Ana Kart Maçları:
Kevin Holland – Mike Malott
Marlon Vera – Aiemann Zahabi
Manon Fiorot – Jasmine Jasudavicius
Cody Gibson – Aoriqileng
Kyle Nelson – Matt Frevola
Ön Maçlar:
Charles Jourdain vs Davey Grant
Bruno Silva vs HyunSung Park
Danny Barlow vs Djorden Santos
Kyle Prepolec vs Drew Dober
Stephanie Luciano vs Ravena Oliveira
Azamat Bekoev vs Yousri Belgaroui
Melissa Croden vs Tainara Lisboa