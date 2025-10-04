SON DAKİKA!
SENSEİ SALİH DOĞAN: HAKEMLER TÖHMET ALTINDA KALIYOR, ORTADA SORUN VAR, ÇÖZÜM YOK!
KARATE 1 SERİ A MALEZYA-KUALA LUMRUR’DA FİNAL YAPIYOR…
KARATE 1 SERİ A MALEZYA-KUALA LUMRUR’DA FİNAL YAPIYOR…
ANLAMLI VEFA: 5. ESAT DELİHASAN ULUSLARARASI KUPASI
ANLAMLI VEFA: 5. ESAT DELİHASAN ULUSLARARASI KUPASI
DALIŞ SU ALTI SPORU
DALIŞ SU ALTI SPORU
EMEĞİN KARŞILIKSIZ KALDIĞI TURNUVA
EMEĞİN KARŞILIKSIZ KALDIĞI TURNUVA
İNGİLTERE’NİN KALBİNDE BİR CESUR TÜRK: SENSEİ CELAL AKGÜL
İNGİLTERE’NİN KALBİNDE BİR CESUR TÜRK: SENSEİ CELAL AKGÜL
WUSHU GELİŞİYOR MU, DÖNÜŞÜYOR MU? <19>
WUSHU GELİŞİYOR MU, DÖNÜŞÜYOR MU? <19>
KARAKUŞAK WFMC WORLD CHAMPIONSHIP KATILACAK!
KARAKUŞAK WFMC WORLD CHAMPIONSHIP KATILACAK!
SENSEİ HAYRETTİN HAMURCU YTKF’DE GENEL BAŞKAN VEKİLİ GÖREVİNE ATANDI
SENSEİ HAYRETTİN HAMURCU YTKF’DE GENEL BAŞKAN VEKİLİ GÖREVİNE ATANDI
KYOKUSHİN’İN İZİNDE: ÖMER DURAN VE BURSA’DAKİ VEFA TURNUVASI
KYOKUSHİN’İN İZİNDE: ÖMER DURAN VE BURSA’DAKİ VEFA TURNUVASI
HÜSEYİN BAŞ SPOR KULÜBÜ LİDERLİK KOLTUĞUNDA
HÜSEYİN BAŞ SPOR KULÜBÜ LİDERLİK KOLTUĞUNDA

UFC320’DE İKİ DEV KEMER ŞAVAŞI!

UFC320’DE İKİ DEV KEMER ŞAVAŞI!
  • Manşet / MMA
  • 4 Ekim 2025 14:08 | Güncellenme: 4 Ekim 2025 14:21
  • 0
  • 66
  • A+
    A-
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Bu Gece Octagon Yıkılır!

UFC’DE İKİ DEV KEMER ŞAVAŞI!

Ultimate Fighting Championship (UFC) tarafından düzenlenecek Ankalaev vs. Pereira 2 kartı 4 Ekim 2025’te ABD’nin Las Vegas’daki T-Mobile Arena’da gerçekleşecek. Geceye iki kemer maçı damga vuracak.

F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

UFC 320 kartını T-Mobile Arena’da açıyor! Hafif ağırsıkletin eski şampiyonu Alex Pereira, Dağıstan’ın yükselen yıldızı Magomed Ankalaev ile karşılaşacak ve kemerini geri almaya çalışacak. Diğer bir kemer mücadelesi horoz sıklette yaşanacak ve Merab Dvalishvili, unvanını Cory Sandhagen’a karşı savunacak.

UFC 313’te Pereira ve Ankalaev ilk kez  karşı karşıya geldi. Kartın o maçında şampiyon Brezilyalı, Dağıstanlı rakibine karşı pek varlık gösteremedi ve puanla yenildi. Alex Pereira yenilgiyi o zaman kabullenmiş olsa da bu maç kemerini geri alma fırsatı verecek.

Merab Dvalishvili, UFC 320’nin yan ana maçında horozsıklet kemerini Cory Sandhagen’a karşı savunmaya çalışacak. Dvalishvili galibiyet serisini 14 çıkartarak kemerini taçlandırmak istiyor.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.