UFC320’DE İKİ DEV KEMER ŞAVAŞI!

Bu Gece Octagon Yıkılır!

UFC’DE İKİ DEV KEMER ŞAVAŞI!

Ultimate Fighting Championship (UFC) tarafından düzenlenecek Ankalaev vs. Pereira 2 kartı 4 Ekim 2025’te ABD’nin Las Vegas’daki T-Mobile Arena’da gerçekleşecek. Geceye iki kemer maçı damga vuracak.

F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

UFC 320 kartını T-Mobile Arena’da açıyor! Hafif ağırsıkletin eski şampiyonu Alex Pereira, Dağıstan’ın yükselen yıldızı Magomed Ankalaev ile karşılaşacak ve kemerini geri almaya çalışacak. Diğer bir kemer mücadelesi horoz sıklette yaşanacak ve Merab Dvalishvili, unvanını Cory Sandhagen’a karşı savunacak.

UFC 313’te Pereira ve Ankalaev ilk kez karşı karşıya geldi. Kartın o maçında şampiyon Brezilyalı, Dağıstanlı rakibine karşı pek varlık gösteremedi ve puanla yenildi. Alex Pereira yenilgiyi o zaman kabullenmiş olsa da bu maç kemerini geri alma fırsatı verecek.

Merab Dvalishvili, UFC 320’nin yan ana maçında horozsıklet kemerini Cory Sandhagen’a karşı savunmaya çalışacak. Dvalishvili galibiyet serisini 14 çıkartarak kemerini taçlandırmak istiyor.