Bayan Katacılar Balkan Şampiyonu

Sırbistan’da düzenlenen Balkan Şampiyonası’nın son gününde 50 kiloda Türk finali yaşandı. Selvanur Akkurt ile Sevil Baş’ın karşılaştığı final müsabakasında Akkurt, altına uzanan isim oldu.

Sırbistan’da sona eren Balkan Şampiyonası’nda 50 kilo finali iki Türk sporcuyu karşı karşıya getirdi. Sevil Baş ile mücadele eden Selvanur Akkurt, rakibini mağlup ederek altın madalyayı ülkemize getirdi. Aynı gün bayan kata takımı da Türkiye adına ikinci altın madalyayı kazandı.

İki Türk sporcunun mücadele ettiği 50 kiloda Selvanur Akkurt, üç tur sonunda rakiplerine puan dahi vermeden adını finale yazdırdı. Final karşılaşmasında Akkurt, kendisi gibi rakiplerine puan kaptırmadan yoluna devam eden Sevil Baş ile kozlarını paylaştı.

Heyecanın üst noktada olduğu karşılaşmada son dakikaya girilirken Selvanur Akkurt vurduğu yumrukla 1-0 öne geçti. Maçın bitimine son 17 saniye kala bir yumruk daha vuran Akkurt, maçın skorunu belirleyerek altın madalyayı boynuna astı. Aynı sıkletin yarı final müsabakasında Sevil Baş’a mağlup olarak üçüncülük maçına kalan Tuğçe Demiş ise Bosna Hersekli Andjela Jovanovic’i mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Bayan kata ekibi mutlu sona ulaştı

Şampiyonanı son gününde yapılan takım müsabakalarında ise bayan kata ekibi mutlu sona ulaştı. Ayça Düzgel, Meryem Mazlum ve Pınar Yalçıntekin’den oluşan bayan kata takımı, final karşılaşmasında Karadağ’ı 3-2 mağlup ederek kürsünün tepesine çıktı.

Emre Vefa Göktaş, Yusuf Yağız Ücebakan ve Cengizhan Koca’dan oluşan bay kata takımı ise Karadağ ile karşılaştığı final müsabakasından mağlup ayrılarak gümüş madalyanın sahibi oldu.