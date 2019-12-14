Duyuru: Gençler, Büyükler ve Poomse Türkiye Şampiyonaları

Türkiye Taekwondo Federasyonu, 2020 yılı faaliyet programında yer alan Gençler, Büyükler ve Poomse Türkiye Şampiyonaları ilgili bir duyuru yayınladı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun 2020 Yılı Faaliyet Programında yer alan;

– Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası (11 Ocak 2020 ilk gün müsabakalarının tartısı) 12-16 Ocak 2020 tarihleri arasında,

– Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası (17 Ocak 2020 ilk gün müsabakalarının tartısı) 18-23 Ocak 2020 tarihleri arasında,

– Taekwondo Poomsae Türkiye Şampiyonası 24-28 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır.

Söz konusu şampiyonalara katılacak antrenör ve sporcularımızın WT Lisans işlemleri süreci devam etmektedir.

2020 WT Lisans işlemleri için evrakların belirtilen tarihlerde yoğunluk yaşanmaması adına Federasyonumuza ivedi olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Önemle duyurulur.

Kaynak:TTF