HAKEM TALEPLERİNDE SÜRE UYARISI: MHK’den DUYURU

Hakem Taleplerinde Süre Uyarısı:

TKF – MHK’den DUYURU

Haber: Vasfi AŞÇI

Türkiye Karate Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı, il temsilcileri ve il hakem kurulu başkanlarına önemli bir çağrıda bulundu.

MHK’den yapılan açıklamada, illerde gerçekleştirilecek il seçmeleri ve iller arası müsabakalar için hakem taleplerinin, federasyona en az yedi iş günü öncesinden iletilmesi gerektiği vurgulandı.

Taleplerin il müdürlükleri aracılığıyla resmi yazı olarak federasyona gönderilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yedi günden az süre kala gönderilen hakem talepleri, hakem atamaları ve izin işlemlerinde aksamalara yol açmaktadır. Bu konuda tüm il temsilcilerinin gerekli hassasiyeti göstermesini rica ediyoruz.”

Merkez Hakem Kurulu Başkanı, karate camiasının desteğine teşekkür ederek, “Düzenli planlama, kaliteli organizasyonların en önemli parçasıdır.” dedi.