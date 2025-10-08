SON DAKİKA!
SİYAHKUŞAK’tan Bir Murat ARKIN Röportajı… Çok Yakında!
KASIM’DA TATAMİLER ISINIRKEN: BİRLİKTE BÜYÜYEN KARATE AİLESİ!
UFC 320 GERÇEKLEŞTİ: ALEX PEREİRA YENİDEN ŞAMPİYON & MERAP DVALİSHVİLİ KEMER KORUDU
KARATE 1 SERİ A MÜSABAKALARI KUALA LUMPUR TAMAMLANDI
UFC320’DE İKİ DEV KEMER ŞAVAŞI!
KARATE 1 SERİ A MALEZYA-KUALA LUMRUR’DA FİNAL YAPIYOR…
ANLAMLI VEFA: 5. ESAT DELİHASAN ULUSLARARASI KUPASI
DALIŞ SU ALTI SPORU
EMEĞİN KARŞILIKSIZ KALDIĞI TURNUVA
İNGİLTERE’NİN KALBİNDE BİR CESUR TÜRK: SENSEİ CELAL AKGÜL

HAKEM TALEPLERİNDE SÜRE UYARISI: MHK'den DUYURU

HAKEM TALEPLERİNDE SÜRE UYARISI: MHK’den DUYURU
Hakem Taleplerinde Süre Uyarısı:

TKF – MHK’den DUYURU

Haber: Vasfi AŞÇI

Türkiye Karate Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı, il temsilcileri ve il hakem kurulu başkanlarına önemli bir çağrıda bulundu.

MHK’den yapılan açıklamada, illerde gerçekleştirilecek il seçmeleri ve iller arası müsabakalar için hakem taleplerinin, federasyona en az yedi iş günü öncesinden iletilmesi gerektiği vurgulandı.

Taleplerin il müdürlükleri aracılığıyla resmi yazı olarak federasyona gönderilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yedi günden az süre kala gönderilen hakem talepleri, hakem atamaları ve izin işlemlerinde aksamalara yol açmaktadır. Bu konuda tüm il temsilcilerinin gerekli hassasiyeti göstermesini rica ediyoruz.”

Merkez Hakem Kurulu Başkanı, karate camiasının desteğine teşekkür ederek, “Düzenli planlama, kaliteli organizasyonların en önemli parçasıdır.” dedi.

