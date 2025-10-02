SON DAKİKA!
SENSEİ SALİH DOĞAN: HAKEMLER TÖHMET ALTINDA KALIYOR, ORTADA SORUN VAR, ÇÖZÜM YOK!
ANLAMLI VEFA: 5. ESAT DELİHASAN ULUSLARARASI KUPASI
DALIŞ SU ALTI SPORU
EMEĞİN KARŞILIKSIZ KALDIĞI TURNUVA
İNGİLTERE’NİN KALBİNDE BİR CESUR TÜRK: SENSEİ CELAL AKGÜL
WUSHU GELİŞİYOR MU, DÖNÜŞÜYOR MU? <19>
KARAKUŞAK WFMC WORLD CHAMPIONSHIP KATILACAK!
EXPO SPOR FUARI İZMİR’DE KARATE RÜZGARI
SENSEİ HAYRETTİN HAMURCU YTKF’DE GENEL BAŞKAN VEKİLİ GÖREVİNE ATANDI
KYOKUSHİN’İN İZİNDE: ÖMER DURAN VE BURSA’DAKİ VEFA TURNUVASI
HÜSEYİN BAŞ SPOR KULÜBÜ LİDERLİK KOLTUĞUNDA
KARATE 1 SERİ A MALEZYA-KUALA LUMRUR’DA FİNAL YAPIYOR…

Haber: SİYAHKUŞAK

Karate 1 Seri A müsabakaları 3-5 Ekim 2025 tarihleri arasında Malezya Kuala Lumpur’da düzenlenecek. Millilerimiz Karate 1 Seri A müsabakalarında ülkemizi temsil edecek.

Karate 1-Seri A 2025, Kuala Lumpur’da final yacak ve müsabakalar Nilai’deki N9 Arena’da gerçekleşecek. Millilerimiz Karate 1 Seri A müsabakalarında tatamideki yerini alacak..

Sezonun son durağı olan uluslararası karate etkinliği, ilk Gürcistan, akabinde Tiflis, Kıbrıs, Larnaka ve Avusturya, Salzburg’daki etaplar ile devam etti.

Son etapta dünyanın dört bir yanından sporcular, puan ve sıralama için yarışmak üzere Malezya’nın başkentinde bir araya gelirken sezon heyecan verici bir şekilde tamamlanacak.

Cuma günü yapılacak ilk müsabakalar  Erkek ve Kadın Kata, Kadın Kumite +68kg ve Erkek Kumite +84kg kategorilerinden oluşacak.

Cumartesi günü yapılacak ikinci günde ise Erkek ve Kadın Takım Kata, Kadın Kumite -50kg ve -55kg ile Erkek Kumite -60kg ve -67kg kategorilerinde mücadele edilecek.

Pazar günü yapılacak üçüncü gün ise Kadınlar Kumite -61kg ve -67kg ile Erkekler Kumite -75kg ve -84kg kategorilerinde mücadele edilecek

Kuala Lumpur’da her yarışma gününün sonunda Finaller ve Bronz Madalya maçları düzenlenecektir.

