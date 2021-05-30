PARANI ÖDEDİĞİN MÜDDETÇE SPOR YAŞANTIN DEVAM EDER!

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 58 ve 59 maddelerinde şunlar yazılıdır.

*Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder.

*Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.

Aynı zamanda spor federasyonları da Türk vatandaşlarının spor yapabilmeleri için her türlü kolaylığı ve imkânı sağlar. Vatandaşların bu imkanlardan en uygun şekilde yararlanmaları için faaliyetlerini organize eder.

Sevgili dostlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası böyle der demesine de Türkiye’de spor yapabilmenin gerçeği nedir?

Hadi hepimizin bildiği ve bizzat yaşadığımız bu gerçeği yazıya dökelim. Örnek olarak bir mücadele spor branşına başlamak istiyorsunuz, nasıl başlayacak ve spor yaşantınızı nasıl devam ettireceksiniz?

*Semt veya mahallenizde bir spor salonuna gidip KAYDINIZI YAPTIRIYOR PARANIZI ÖDÜYORSUNUZ.

*Spor yapabilmeniz ve lisans çıkartabilmeniz için gerekli olan SAĞLIK RAPORUNU çıkarıyor ve PARANIZI ÖDÜYORSUNUZ.

*Spor yapacağınız branş için ilk AİDATINIZI yani PARANIZI ÖDÜYORSUNUZ.

*Spor yapacağınız branşın kıyafetlerini alıyor PARANIZI ÖDÜYORSUNUZ.

*Yapacağınız branşın gerekli olan koruyucu EKİPMAN MALZEMLERİNİ alıyor PARANIZI ÖDÜYORSUNUZ.

*Spor yaptığınız branşın faaliyetlerine katılmak için LİSANS çıkartıyor ve PARANIZI ÖDÜYORSUNUZ.

*İki veya üç ay sonra ilk kuşak sınavına giriyor ve PARANIZI ÖDÜYORSUNUZ.

*Yapmış olduğunuz spor branşının bağlı olduğu federasyonun KİMLİK KARTINI alıyor ve PARANIZI ÖDÜYORSUNUZ.

*Siyah kemere gelene kadar ortalama beş veya altı KUŞAK İMTİHANLARINA giriyor ve PARANIZI ÖDÜYORSUNUZ.

*Her yıl LİSANSINIZI yeniliyor ve PARANIZI ÖDÜYORSUNUZ.

*Siyah kemere gelene kadar farklı bağlı olduğunuzun federasyonun farklı TURNUVALARINA tecrübe kazanmak için KATILIYOR ve FEDERASYON DEVLETTEN BU FAALİYETLER İÇİN ÖDENEK ALMASINA RAĞMEN FEDERASYONA PARANIZI ÖDÜYORSUNUZ.

*Siyah kemer SINAVINA giriyor hem Hocanıza hem de FEDERASYON DEVLETTEN BU FAALİYETLER İÇİN ÖDENEK ALMASINA RAĞMEN FEDERASYONA PARANIZI ÖDÜYORSUNUZ.

Eveeettt! Artık siz Türkiye Cumhuriyeti’nin siyah kemer bir sporcusunuz. Buraya kadar ödediğiniz paralar genel olarak devam ettiğiniz spor salonu işletmesinin giderleri ve hocanızın emeğinin karşılığıdır. Ancaaaak sizinde benimde anlam veremediğimiz katıldığınız TURNUVALARA NEDEN PARA ÖDEDİĞİNİZ.

Siyah kemer olduktan sonra Salon ve hocanızın inisiyatifine göre AİDAT ödeyip ödemeyeceğiniz belli olacak. Ancak siz spor KARİYERİNİZİ devam ettirmek amacı ile spor yaşantınıza devam etmek istiyorsunuz. E hadi devam edelim akalım.

*Birinci DANINIZI (Kıdem ve kariyer seviyesi) almak için SINAVA giriyor ve sınav için FEDERASYON DEVLETTEN BU FAALİYETLER İÇİN ÖDENEK ALMASINA RAĞMEN FEDERASYONA PARANIZI ÖDÜYORSUNUZ.

*İki üç ve devamındaki DAN SINAVLARINA giriyor ve sınav ücretleri için FEDERASYON DEVLETTEN BU FAALİYETLER İÇİN ÖDENEK ALMASINA RAĞMEN FEDERASYONA PARANIZI ÖDÜYORSUNUZ.

Artık siyah kemer olduğunuz için Mili olup Türkiye’yi yurt dışında temsil etmek en büyük hayaliniz ve bunun için Federasyonun düzenlediği turnuvalara katılmak zorundasınız.

*İl şampiyonasında başarılı olarak Bölge turnuvasına katılmaya hak kazandınız tebrikler. BÖLGE ŞAMPİYONASINA katılıyor ve bu turnuva için tüm yol ve konaklama masraflarını cebinizden karşılıyor ve PARANIZI ÖDÜYORSUNUZ.

*Bölge yarışmalarında başarılı olarak artık Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandınız tebrikler. TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA katılıyor ve bu turnuva içinde FEDERASYON DEVLETTEN BU FAALİYETLER İÇİN ÖDENEK ALMASINA RAĞMEN FEDERASYONA PARANIZI ÖDÜYORSUNUZ.

*Türkiye şampiyonasına bağlı olduğunuz federasyon, devletin vatandaşları yararlansın diye hizmete açmış olduğu kapalı ve devasa spor merkezleri yerine BEŞ YILDIZLI OTELLERDE yapıyor. Siz bu şampiyonalara katılmak için bu otellerde kalmak, yol masraflarını karşılamak zorundasınız. Bu nedenle TÜM YOL MASRAFLARINI ve BEŞ YILDIZLI OTEL KONAKLAMA ÜÇRETİNİ ilave olarak ŞAMPİYONAYA KATILIM ÜÇRETİNİ (Eğer aynı turnuvada farklı bir KATAGORİDE YARIŞMAK istiyorsanız İLAVE ÜCRET ödemek durumundasınız) FEDERASYON DEVLETTEN BU FAALİYETLER İÇİN ÖDENEK ALMASINA RAĞMEN FEDERASYONA PARANIZI ÖDÜYORSUNUZ.

*Tebrikler Türkiye şampiyonasında başarılı olarak Milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandınız. Bu seçmelere gidebilmek için gerekli olan tüm yol masraflarını (belki seçmelerdeki konaklama masraflarını da) FEDERASYON DEVLETTEN BU FAALİYETLER İÇİN ÖDENEK ALMASINA RAĞMEN CEBİNİZDEN PARASINI ÖDÜYORSUNUZ.

*Seçmelerde başarılı oldunuz ve artık siz milli bir sporcusunuz. Yurt dışında milli formayı gururla taşıyacaksınız. Ancaaaakkkkk her an şöyle garip bir durum ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bağlı olduğunuz FEDERASYON DEVLETTEN BU FAALİYETLER İÇİN ÖDENEK ALMASINA RAĞMEN Şunu söyleyebilir “MİLLİ TAKIMA KATILABİLMEN İÇİN KENDİNE SPONSOR BULMAK ZORUNDASIN.EĞER SPONSORUN YOKSA SENİN YERİNE SPONSORU OLAN BAŞKA BİRİNİ ALMAK ZORUNDAYIZ.HATTA MİLLİ TAKIM MALZEMELERİN İÇİNDE ÜÇRET ÖDEMEK ZORUNDASIN”

*Milli oldunuz diyelim artık sizin bir milli sporcu belge almanız gerekir. Hiç problem yapmayın hocanız ve siz milli sporcu belgesi alabilmek için bağlı bulunduğunuz ve FEDERASYON DEVLETTEN BU FAALİYETLER İÇİN ÖDENEK ALMASINA RAĞMEN FEDERASYONA PARANIZI ÖDÜYORSUNUZ.

*Diyelim ki sponsor bulamadın veya paran yok milli olma şansını kaçırdın ancak spor yaşantını devam ettirmek istiyor hatta antrenör olup yeni öğrenciler yetiştirmek bir spor salonu açmak ve turnuvalarda hakem olmak (sporcu olarak yakalayamadığın milli olma şansını antrenör ve hakem olarak başarmak istiyorsun) vb. gibi ideallerin var. Hadi bakalım şimdi de bu yolculuğa başlayalım.

*Antrenör olmak için önce YARDIMCI sonra 1 KADEME sonrasında 2,3,4 gibi kademelerle antrenörlük sınavlarına giriyor ve FEDERASYON DEVLETTEN BU FAALİYETLER İÇİN ÖDENEK ALMASINA RAĞMEN FEDERASYONA PARANIZI ÖDÜYORSUNUZ.

*Artık her yıl Çalıştırdığınız kaç branş varsa o branşların Federasyonlarının faaliyetlerine VİZE çıkarmak zorundasınız VİZE için her yıl FEDERASYON DEVLETTEN BU FAALİYETLER İÇİN ÖDENEK ALMASINA RAĞMEN FEDERASYONA PARANIZI ÖDÜYORSUNUZ.

*Salonunuzu açtınız şöyle bir yaptırımla karşı karşıya kalabilirsiniz. SALONUNUZUN METREKARESİNE GÖRE FEDERASYONLARA PARA ÖDEMEK durumunda olabilirsiniz.(Birkaç federasyon bu yönetmenliği uygulamaya çalıştı ancak spor salonlarının tepkisi nedeni ile şimdilik beklemeye alındı)

*Eğer tüm bu giderleri karşılayıp da sporcularınız Milli turnuvalarda başarılı olursa devletin sağladığı ödül yönetmenliğine bağlı olarak ödül alma şansınız var. Ancak bağlı olduğunuz federasyonun inisiyatifi ne bağlı olarak FEDERASYON DEVLETTEN BU FAALİYETLER İÇİN ÖDENEK ALMASINA RAĞMEN o ödülün ne kadarı size ve sporcunuza ulaşacak orası muamma.

Yani dostlar sonuç şu yukarıdaki tüm paraları ödeyebilecek durumda iseniz Türkiye de sporcu olabilirsiniz. Sporculuğunuz PARANIZ KADAR olacaktır.

Son olarak yazımın başındaki şu dört paragrafı tekrarlayarak konuyu noktalayalım.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 58 ve 59 maddelerinde şunlar yazılıdır.

*Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının bede n ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder.

*Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.

Aynı zamanda spor federasyonları da Türk vatandaşlarının spor yapabilmeleri için her türlü kolaylığı ve imkânı sağlar. Vatandaşların bu imkanlardan en uygun şekilde yararlanmaları için faaliyetlerini organize eder.

HER ŞEY TÜRK MÜCADELE SPORLARI İÇİN

SPORCULUK SELAMI İLE.

Ayhan KISRURE