Rahmetli Ferhat Özsert’in Evinde Kur’an-ı Kerim Okundu

Rahmetli Ferhat Özsert hocanın Sarıyer Çayırbaşı’ndaki evinde ruhuna Kur’an-ı Kerim okundu.

Ferhat Özsert unutulmadı. Hocanın değerli öğrencileri bu güzel güne dahil oldu. Önce kabrini ziyaret edildi ve ardından Kur’an davetine icabet edildi.



Rahmetlinin ruhu için tertip edilen Kur’an davetine müsait olan öğrencileri katılma imkanı buldu.

Öğrencilerinden Şefik Gülten, “Elimizden geldiğince hocamızın ruhunu yaşatacağız. Davete icabet eden dostlarıma ve biri birinden değerli üstatlarıma ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Ruhun şad olsun sevgili hocam.” dedi