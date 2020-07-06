Siyahkuşak takipçilerine OSS…

Uzun yılların emektar mücadele sanatları dergisinde ilk yazımın heyecanı ile OSS..

Hem yazılı basın hemde sosyal medya yolunda uzun soluklu bir yazım yaşamı dileğiyle OSS..

Evet, bu nedir ! Dediğinizi duyar gibiyim.. Oss..

İlk defa Japon deniz kuvvetlerinde kullanılan bu hece, kısık tan yüksek ses tonuna doğru yükselen ifade şekli , çenenin vücuda değmesi ile patlama gücü ile son bulur.

Oss; Uzak Doğu Ülkelerinin yaşam biçimi olan ZHEN kültüründe kullanılır , İTME ve TAHAMMÜL ETME olarak İfade edilmektedir.

İtme; Olaylardan uzaklaşma, beladan kaçınma, rakibine ve kendine zarar vermemek..

Tahammül etme; Dayanma gücü, itaat ve sabur.

Sabur ‘u yazım hatası zannetmeyin. Sabır’ın ın üçüncü ve son aşamasıdır. İlk olağan durum sabırsız kişi yani mutasabır , biraz sabırlı ama yinede aceleci insan sabır’lı oluyor. Kendini kontrol edebilen kolay kolay sinirlenmeyen Sabur’lu her duruma karşı her zaman sabırlı olan insan.

Nerede kalmıştık ! Oss

Evet Karate do dünyasında konuşma ve yazmada selam, saygı, tamam , anlaşıldı gibi manalar yüklenmiştir.

Fakat günümüzde çoğu insanlar OSU, OUS gibi hatalı ifade kullanmaktadırlar.

Konuşma ve dilbilim olarak doğru söylem ve yazılım şekli; OSS..

Görüşmek dileğiyle. Sevgilerimle. Oss

Sensei Hakan Alpay