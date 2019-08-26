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    26 Ağustos 2019

    tarihinde eklendi.

TTF, Minikler Doğu Müsabakaları ile ilgili bir duyuru yayınladı

Türkiye Taekwondo Federasyonu Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Doğu Müsabakaları ile ilgili bir duyuru yayınladı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Doğu Müsabakaları 05-08 Eylül 2019 tarihleri arasında Sivas’ta yapılacaktır.

Müsabakalara, Adana, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat illeri katılacaktır.

 

Minikler Türkiye Şampiyonası Doğu Müsabakaları
5 – 8 Eylül 2019 | Sivas
5 Eylül
 6 Eylül 7 Eylül 8 Eylül
Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
Erkekler 30, 36, 57 Kg 33, 40 Kg 27, 45 Kg 50, +57 Kg
Bayanlar 45 Kg 27, 50, +57 Kg 30, 36, 57 Kg 33, 40 Kg

Not: İlgili müsabaka bilgileri ve onlıne kayıt TTF’nin sitesinde yer almaktadır.

 

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