TTF, Minikler Doğu Müsabakaları ile ilgili bir duyuru yayınladı

Türkiye Taekwondo Federasyonu Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Doğu Müsabakaları ile ilgili bir duyuru yayınladı.
Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Doğu Müsabakaları 05-08 Eylül 2019 tarihleri arasında Sivas’ta yapılacaktır.
Müsabakalara, Adana, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat illeri katılacaktır.
|Minikler Türkiye Şampiyonası Doğu Müsabakaları
5 – 8 Eylül 2019 | Sivas
|5 Eylül
|6 Eylül
|7 Eylül
|8 Eylül
|Perşembe
|Cuma
|Cumartesi
|Pazar
|Erkekler
|30, 36, 57 Kg
|33, 40 Kg
|27, 45 Kg
|50, +57 Kg
|Bayanlar
|45 Kg
|27, 50, +57 Kg
|30, 36, 57 Kg
|33, 40 Kg
Not: İlgili müsabaka bilgileri ve onlıne kayıt TTF’nin sitesinde yer almaktadır.