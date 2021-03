UFC’den İki Yıldız Kaydı!

Karma dövüş sanatları ustası Alistair Overeem ve Junior Dos Santos UFC’den ayrıldı. Her iki yıldız promosyona ve hayranlarına teşekkür ettiği sosyal ağlarda bir gönderi yayınladı.

Alistair Overeem, 2011 yılında anlaşma imzaladığı UFC’den ayrıldı. Hollandalı, organizasyonda şampiyon olamadı ve son dövüş programında Rus Alexander Volkov’a yenilerek 6 Şubat’taki son dövüşü gördü. Öte yandan UFC yönetiminin, Alistair Overeem ve Brezilyalı Junior Dos Santos gibi ağır sıkletin iki yıldızı ile ayrılmaya karar verdiği biliniyordu.

Overeem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Son koşu sona erdi, ama ne kadar başarılıydı. UFC’de geçirdiğim 10 yıla baktığımda, bu bir ömür boyu deneyim oldu. Tüm ufc ekibine, hayranlara ve karşılaştığım tüm dövüşçülere çok teşekkür ederim. Daha iyi bir kariyer yolu dilemezdim. Her şeyi mümkün kılan danawhite ve Lorenzo Fertitta’ya özel bir teşekkür ederiz. Hepiniz için savaşmak büyük bir onurdu.” dedi.

Brezilyalı Junior Dos Santos’da “Harika bir 12 yıl için ufc’a teşekkürler! Her rakibe, her hayrana ve her eleştirmene teşekkürler.” dedi

Dana White, ise “O adamları seviyoruz,” diye açıkladı.