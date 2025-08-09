VASFİ AŞÇI: GURURUMUZ ERAY ŞAMDAN!
Gururumuz Eray Şamdan’dan Dünya Şampiyonluğu!
Haber&Yorum: Vasfi AŞÇI
“Çin’de düzenlenen Dünya Oyunları’nda Ülkemize ve ilimize bu büyük gururu yaşatan milli sporcumuzu tebrik ediyorum.”
Kocaeli’nin gururu, milli karatecimiz Eray Şamdan, Çin’de düzenlenen Dünya Oyunları’nda büyük bir başarıya imza attı.
Erkekler kumite 60 kilo kategorisinde tatamiye çıkan Şamdan, rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.
Ülkemize ve ilimize bu büyük gururu yaşatan milli sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.