TKF YÖNETİM KURULU ÜYESİ SENSEİ ÖMER HABEŞ
Dostluğun ve Sporun Buluşma Noktası: TÜRKİYE PREMİER LİGİ RIDVAN GÜMÜŞ ETABI DİYARBAKIR’DA GERÇEKLEŞTİ
THE WORLD GAMES 2025
KARATE-DO AMACI DIŞINDA KULLANILDIĞINDA DÜNYANIN EN VAHŞİ ÖLÜMCÜL MÜCADELE SANATI OLURDU
SÖZLE DEĞİL, DOĞRU ZAMANDA KONUŞARAK SONUÇLA YÜRÜYEN LİDERLİK
YAZ TARİHE! ERAY ŞAMDAN WORLD GAMES’DE ‘ŞAMPİYON!’
KYOKUSHİN-KAN CAMİASI YAZ KAMPI VE ÇALIŞTAY YAPACAK…
İSMET KURT AMERİKA YOLCUSU!..
VASFİ AŞÇI YAZDI: DİYARBAKIR’DA SPORUN GÖLGESİNDE GÜZEL İNSANLAR…
DİYARBAKIR’DA KARATE ÇOŞKUSU: VASFİ AŞÇI ‘GÖREVLİ HAKEM’
VASFİ AŞÇI: GURURUMUZ ERAY ŞAMDAN!

Gururumuz Eray Şamdan’dan Dünya Şampiyonluğu!

Haber&Yorum: Vasfi AŞÇI

“Çin’de düzenlenen Dünya Oyunları’nda Ülkemize ve ilimize bu büyük gururu yaşatan milli sporcumuzu tebrik ediyorum.”

Kocaeli’nin gururu, milli karatecimiz Eray Şamdan, Çin’de düzenlenen Dünya Oyunları’nda büyük bir başarıya imza attı.

Erkekler kumite 60 kilo kategorisinde tatamiye çıkan Şamdan, rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

Ülkemize ve ilimize bu büyük gururu yaşatan milli sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

 

