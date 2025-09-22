YENİ NESİL ‘SYSTEM KRAV’ İLE PROFESYONEL GÜVENLİK VE YAKIN KORUMA EĞİTİM VE SEMİNERİ BAŞLIYOR

SPPT (Security Protection Program Türkiye) yeni profesyonel güvenlik ve yakın koruma eğitim ve seminerine imza atıyor! 23-26 Eylül 2025 tarihlerinde eğitmen eğitimi, akabinde 27-28 Eylül 2025 – uluslararası seminer gerçekleşecek.

Modüler Eğitimler Sunan Bir Program

Security Protection Program Türkiye (SPPT) profesyonel güvenlik ve yakın koruma alanında uluslararası standartlarda uygulamalı ve modüler eğitimler sunan bir program. İstanbul, Ankara ve İzmir’de faaliyet göstermekte olup uluslararası onaylı eğitim veriyor.

İtalyan Olimpiyat Komitesi Onaylı

SPPT, yeni nesil Combat Krav Maga sistemi olan System Krav ile İtalyan Olimpiyat Komitesi onaylı ve akredite edilmiş AB ülkelerinde yakın savunma branşlarında antrenörlük yapabilen eğitmenler yetiştiriyor.

Master Gabriele Comoli Kimdir?

1995’ten beri uluslararası savunma alanında deneyimli bir eğitmendir. Dünya Krav Maga şampiyonu unvanına sahiptir. Askeri taktik beceri ve kabiliyetleriyle saygın uzmanlarla çalışmış, modern savunma teknikleri geliştirmiştir. İtalya’da *Docenti Esperti (Uzman Eğitmen)* statüsündedir.

📌 Etkinlik Programı:

23-26 Eylül 2025 – Eğitmen Eğitimi

Modüler eğitimlerle kuşak seviyelerini tamamlayıp en az 4 seminere katılanlar, AB ülkelerinde yakın savunma eğitmenliği yapma yetkisini veren İtalyan Olimpiyat Komitesi onaylı *Eğitmenlik Diploması* alabilir.

27-28 Eylül 2025 – Uluslararası Seminer

Combat Krav Maga, yakın koruma, sopa ve bıçak savunma teknikleri, acil müdahale, tehdit algılama, stres altında iletişim.

👤 *Kimler Katılabilir?*

* Güvenlik ve koruma personeli,

* Spor eğitmenleri ve yakın savunma uzmanları,

* Kamu ve özel sektör çalışanları ile eğitmenlik hedefleyen profesyoneller.

📍 *Yer:* Ted Spor Kulübü, Menderes Caddesi 146/B, Buca – İzmir, Türkiye

📞 *Kayıt:* 0555 181 45 75

📧 *E-posta:* [info@sppturkiye.com](mailto:info@sppturkiye.com)