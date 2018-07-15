Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı Recep Kara, “Kırkpınar güreşleri benim için bitmiştir. Artık istedikleri kırkpınarı kullansınlar!”

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık kategorisinde Ali Gürbüz ve Recep Kara’nın 3.tur güreş müsabakasında ‘puan’ tartışması yaşandı. Puanlama bölümünde iki taraf da kazandığını düşünerek sevinç yaşarken, Video Yardımcı Hakem Sistemi üzerinden yapılan incelemede Ali Gürbüz galip sayıldı. Karara itiraz eden Recep Kara, “Kırkpınar güreşleri benim için bitmiştir.” dedi. Öte yandan tribünlerde çıkan olaylara ise polis müdahale ederek, seyircileri yatıştırmak zorunda kaldı.