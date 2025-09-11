Bazı başarılar vardır ki yalnızca kişisel bir hedefin değil; bir şehrin umudunun, hayallerinin ve inancının da sembolü olur.



Ayşe Meryem Yazar’ın 4. Kademe Baş Antrenörlük unvanına ulaşması da tam olarak böyle bir anlam taşıyor. Güneydoğu’nun ilk kadın karate antrenörü olarak bu noktaya gelmesi, Diyarbakır’ın kalbinde yankılanan eşsiz bir gurur öyküsü…

Ayşe Meryem Yazar’ı çeşitli etkinliklerden tanıma fırsatı bulmuştum. Her buluşmamızda kelimelerini seçişindeki incelik, konuşurken gözlerindeki kararlılık ve içtenlik beni derinden etkiler. Yılların emekle yoğrulmuş disiplini, sabrı ve tutkuyla beslenen azmi, bu büyük başarının ardındaki yolculuğu her defasında hissettiriyor.

Yaklaşık yirmi beş yıllık spor serüveninde karşısına çıkan engelleri cesaretle aşarak bugünlere gelen Ayşe Meryem Yazar, yalnızca bir unvan kazanmış olmuyor; aynı zamanda Diyarbakır’ın genç kızlarına ve tüm sporculara “Hayallerine inan, asla vazgeçme” mesajını güçlü bir şekilde iletiyor. Onun bu azmi, sadece kendi hikâyesini değil, tüm bölgenin sporda yükseliş umudunu da temsil ediyor.

Spora adanmış ruhuyla gençlere güç, çevresine umut katan Ayşe Meryem Yazar; zarafeti, mütevazı duruşu ve ilham veren kararlılığıyla Diyarbakır’ın ve Türkiye’nin dört bir yanındaki kadınlara ışık saçmaya devam ediyor.

Kendisini en içten dileklerimle kutluyorum. Bu başarı, bir son değil; çok daha büyük ufuklara atılan kararlı bir adım. Yolun her daim açık olsun Ayşe Meryem Yazar—senin hikâyen yalnızca Diyarbakır’ın değil, hepimizin yüreğine ilham veriyor.