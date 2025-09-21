FENERBAHÇE’NİN YENİ BAŞKANI SADETTİN SARAN OLDU
Haber: Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK
Fenerbahçe Kulübü’nde olağanüstü genel kurul heyecanı sona erdi. Bugün gerçekleştirilen seçim ile sarı-lacivertli kulüp yeni dönem için başkanını belirledi. Mevcut Başkan Ali Koç ile Sadettin Saran’ın yarıştığı seçimi Saran 12.325 oy alarak kazandı. Seçimde SİYAHKUŞAK yazarı ve Özel Haberler Şefimiz, F.Bahçe kongre üyesi Timuçin Karahan desteklediği aday lehine oyunu kullandı.
Olağanüstü seçimli genel kurula giden Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu. Bugün gerçekleştirilen seçim ile Başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongreyi kazanmak ve 2 yıl daha görevde kalmak, Sadettin Saran ise kulübün 34. başkanı olmak adına üyelerin oylarına talip oldu. 12.325 oy alan Saran sandıktan zaferle çıktı. Görev yaptığı 7 yıl boyunca başarılı olmasına rağmen şampiyonluk yaşatamayan Ali Koç dönemi sona erdi. Çiçeği burnunda yeni başkan Sadettin Saran’ın kazanması camiada sevinçle karşılandı.
Fenerbahçe’nin olağanüstü seçimli genel kuruluna katılım sağlayan kongre üyeleri, sandıklarda kuyruk oluşturdu. Üyeler Beyaz pusula Ali Koç’a, Sarı pusula: Sadettin Saran’a oy verdi. SİYAHKUŞAK yazarı Timuçin Karahan’da erken saatlerde bir F.Bahçe kongre üyesi olarak desteklediği adaya oyunu kullandı.
UFAK TEFEK PROBLEMLER DIŞINDA SORUN OLMADI
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, seçimin nasıl ilerlediğine dair açıklamalarda bulundu ve “Seçim süreci çok dostça geçti. Dünkü ufak tefek problemler dışında herhangi bir şey olmadı. Bizim görevimiz, seçim sonuçlarının genel kurul üyelerinin iradesini en doğru şekilde yansıtmasını sağlamaktır.” ifadelerini kullandı.
Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda oy verme işlemi devam etti. Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Ali Koç, seçim alanına gelerek oyunu kullandı. 29 numaralı sandıkta oyunu kullanan Ali Koç’a üyeler yoğun ilgi gösterirken, ‘Ali Koç burada dimdik ayakta’ tezahüratları dikkat çekti.
SADETTİN SARAN OYUNU KULLANDI
Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayı Sadettin Saran oyunu kullandı.
Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen genel kurul için alana gelen başkan adayı Sadettin Saran’a, üyeler yoğun ilgi gösterdi.
Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayan yeni başkan adayı Saran, daha sonra oy verme işlemlerinin yapıldığı bölgeye gelerek tek tek sandıkları gezdi.
Saran, oy kullanacağı 37 numaralı sandıkta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Değişimi temsil ettiklerini dile getiren Sadettin Saran, “İnşallah güzel şeyler yapacağız, inşallah kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Fenerbahçe’ye sevgiyi getireceğiz. Başından beri dediğim gibi, Fenerbahçe’yi yönetmeye geliyoruz. ‘Hep birlikte’ derken de bunu samimi söyledim. İnşallah güzel şeyler yapacağız.” ifadelerini kullandı.
Saran, oyunu kullandıktan sonra stadyuma geçti.
Kesin olmayan seçim sonuçları tüm sandıkların açılmasından sonra Şekip Mosturoğlu tarafından açıklandı. Mevcut başkan Ali Koç 12 Bin 68 oy, Sadettin Saran 12 Bin 325 oy aldı. Bu seçim sonuçlarına göre 38. Başkanı Sadettin Saran yeni dönem Fenerbahçe Başkanı oldu.