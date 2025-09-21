FENERBAHÇE’NİN YENİ BAŞKANI SADETTİN SARAN OLDU

Haber: Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

Fenerbahçe Kulübü’nde olağanüstü genel kurul heyecanı sona erdi. Bugün gerçekleştirilen seçim ile sarı-lacivertli kulüp yeni dönem için başkanını belirledi. Mevcut Başkan Ali Koç ile Sadettin Saran’ın yarıştığı seçimi Saran 12.325 oy alarak kazandı. Seçimde SİYAHKUŞAK yazarı ve Özel Haberler Şefimiz, F.Bahçe kongre üyesi Timuçin Karahan desteklediği aday lehine oyunu kullandı.



Olağanüstü seçimli genel kurula giden Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu. Bugün gerçekleştirilen seçim ile Başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongreyi kazanmak ve 2 yıl daha görevde kalmak, Sadettin Saran ise kulübün 34. başkanı olmak adına üyelerin oylarına talip oldu. 12.325 oy alan Saran sandıktan zaferle çıktı. Görev yaptığı 7 yıl boyunca başarılı olmasına rağmen şampiyonluk yaşatamayan Ali Koç dönemi sona erdi. Çiçeği burnunda yeni başkan Sadettin Saran’ın kazanması camiada sevinçle karşılandı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Fenerbahçe’nin olağanüstü seçimli genel kuruluna katılım sağlayan kongre üyeleri, sandıklarda kuyruk oluşturdu. Üyeler Beyaz pusula Ali Koç’a, Sarı pusula: Sadettin Saran’a oy verdi. SİYAHKUŞAK yazarı Timuçin Karahan’da erken saatlerde bir F.Bahçe kongre üyesi olarak desteklediği adaya oyunu kullandı.

UFAK TEFEK PROBLEMLER DIŞINDA SORUN OLMADI

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, seçimin nasıl ilerlediğine dair açıklamalarda bulundu ve “Seçim süreci çok dostça geçti. Dünkü ufak tefek problemler dışında herhangi bir şey olmadı. Bizim görevimiz, seçim sonuçlarının genel kurul üyelerinin iradesini en doğru şekilde yansıtmasını sağlamaktır.” ifadelerini kullandı.