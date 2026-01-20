Kazanmaya Yakındık, Yine Skora Yenildik

Kar yağıyor…

Soğuk iliklerimize kadar işliyor…

Ama Yeşil-Siyah sevdası yine tribünde.

Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısına umutla başladık. Rakip Trabzonspor’du. Kâğıt üzerinde güçlüydü ama sahada öyle mi? İşte orası tartışılır.

Maçın başından son düdüğe kadar Kocaelispor vardı. Pres vardı, istek vardı, mücadele vardı. Hatta öyle anlar oldu ki basın tribününde bile “gol” diye ayağa fırlayanlar oldu. Kaçan her pozisyon içimizden bir parçayı aldı götürdü.

Ve yine tanıdık bir senaryo…

Öne geçiyoruz, oyunu bırakmıyoruz ama skoru tutamıyoruz.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maçtan sonra “beraberlik kokan bir maçtı” dedi. Hatta biraz daha dürüst olalım hocam; bu maç Kocaelispor’un lehine de dönebilirdi. Bunu siz de biliyorsunuz.

“Baskın oyun yoktu” demiş Tekke.

Top kimin ayağındaydı diye bakarsanız belki haklı.

Ama futbol sadece topa sahip olmak değildir.

Baskı, tempo, ikili mücadele, seyirciyi arkasına alma…

Bunların çoğu Kocaelispor’daydı.

Türkiye’nin en zor deplasmanlarından biri demiş.

Evet, doğru.

Çünkü bu şehir futbolu duyguyla oynar.

Bu statta rakibe rahat yoktur.

Gelelim can yakan ana…

Trabzonspor’un galibiyet golü.

Faul var mıydı?

Tekke “Görmedim ama faul olsaydı hakem verirdi” diyor.

Biz gördük hocam…

Tribün gördü…

Saha gördü…

Ama mesele sadece o pozisyon değil.

Mesele; kaçan goller, bitirilemeyen ataklar, skor tabelasına yansımayan emek.

Galatasaray’ı bu statta yenen bir takımdan bahsediyoruz.

Trabzon’u da yenebilirdik.

Belki de yenmeliydik.

Ama futbol acımasız…

Atamazsan, yersin.

Şuna rağmen altını kalın kalın çizelim;

Bu takım doğru yolda.

Bu oyun umut veriyor.

Bu mücadele alkışı hak ediyor.

Skor tabelası canımızı acıtsa da,

Bu Kocaelispor pes etmiyor.

Bu tribün vazgeçmiyor.

Bir gün bu emeğin karşılığı mutlaka gelecek.

O gün geldiğinde bu soğukta titreyenler,

Bu maçta “ah” çekenler,

En çok sevinenler olacak.

Biz buradayız.

Sahada vardık.

Yine var olacağız.

@kocaelispor #kocaelispor