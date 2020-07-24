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  • Kemal YOLCU: “Gazeteciler ve Basın Bayramı” Kutlu Olsun!
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    24 Temmuz 2020

    tarihinde eklendi.

Kemal YOLCU: “Gazeteciler ve Basın Bayramı” Kutlu Olsun!

SİYAHKUŞAK

24 Temmuz 1908 tarihinde Türk Basınında sansürün kaldırılması nedeniyle, her yıl 24 Temmuz günü “Gazeteciler ve Basın Bayramı” olarak kutlanmaktadır…

“24 Temmuz 1908 tarihinde Türk Basınında sansürün kaldırılması nedeniyle, her yıl 24 Temmuz günü “Gazeteciler ve Basın Bayramı” olarak kutlanmaktadır. Basınımızın güzide gazetecilerimizin sporumuza verdikleri değer, yaptıkları doğru, kaliteli ve özgün yayımları sebebiyle Basında Sansürün Kaldırılışı’nın 112 inci yıldönümü münasebetiyle, faaliyette bulunan yerel gazete, dergi, radyo ve televizyonlarımız ile zengin bir kadroya sahip olan ve üstlendikleri sorumluluğun bilinciyle görev yapan değerli basın mensuplarımızın “ 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı”nı candan kutlar, tüm basın mensuplarımızın habere ulaşma ve haberi kamuoyuna ulaştırma çabalarında başarılar dilerim.

Kemal Yolcu

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