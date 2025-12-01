Vasfi Aşçı

Kocaeli Karate Gelişim Ligi Final Müsabakaları Kartepe’de Coşkuyla Tamamlandı

Kocaeli Karate Gelişim Ligi final müsabakaları, Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda bugün 525 sporcunun katılımıyla büyük bir heyecan ve coşkuyla tamamlandı. Açılışa Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Ziya Ülhak Sarıgül, Kartepe İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Haluk Kuzu, Kocaeli Karate İl Temsilcisi Yaşar Coşkun, Kocaeli Karate İl Hakem Kurulu Başkanı Oya Küçükateş ile çok sayıda sporcu ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Müsabakalarda sporcular, tatamilere çıkarak hem teknik becerilerini geliştirme hem de şampiyonluk hedeflerini gerçekleştirme fırsatı buldu. Kocaeli Karate Gelişim Ligi, genç ve deneyimsiz sporcular için sadece rekabet ortamı yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda onların kişisel ve sportif gelişimlerine de büyük katkı sağlıyor. Etkinlikte ayrıca genç hakemler de görev aldı; deneyim kazanarak mesleki gelişimlerini pekiştirme imkânı buldular.

Salonda heyecan doruktayken, Mısır’ın Kahire kentinde devam eden Büyükler Dünya Şampiyonası’ndan ilimizin sporcusu Efsane Eray Şamdan’ın dünya şampiyonu olduğu haberi geldi. Bu haber salonu adeta ayağa kaldırdı; coşku ve sevinç salonun her köşesinde hissedildi, yer yerinden oynamış gibi bir atmosfer oluştu. Tüm sporcular adeta Eray Şamdan’ı örnek alırcasına sevinçleri gözlerinden okundu.

Final müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Sporcuların performansı, hakemlerin kararları ve seyircilerin tezahüratları bir araya gelerek unutulmaz bir gün yaşattı. Organizasyonda emeği geçen tüm yöneticiler, antrenörler, hakemler ve gönüllülere teşekkür edilirken, Kocaeli Karate Gelişim Ligi’nin genç sporcuların ve yeni hakemlerin gelişimi için ne kadar önemli bir platform olduğu bir kez daha ortaya kondu.

