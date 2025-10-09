SON DAKİKA!
SENSEİ SALİH DOĞAN: HAKEMLER TÖHMET ALTINDA KALIYOR, ORTADA SORUN VAR, ÇÖZÜM YOK!
İZMİR ALİAĞA TANER EROL SPOR KULÜBÜNDE SINAV COŞKUSU
İZMİR ALİAĞA TANER EROL SPOR KULÜBÜNDE SINAV COŞKUSU
HAKEM TALEPLERİNDE SÜRE UYARISI: MHK’den DUYURU
HAKEM TALEPLERİNDE SÜRE UYARISI: MHK’den DUYURU
SİYAHKUŞAK’tan Bir Murat ARKIN Röportajı… Çok Yakında!
SİYAHKUŞAK’tan Bir Murat ARKIN Röportajı… Çok Yakında!
KASIM’DA TATAMİLER ISINIRKEN: BİRLİKTE BÜYÜYEN KARATE AİLESİ!
KASIM’DA TATAMİLER ISINIRKEN: BİRLİKTE BÜYÜYEN KARATE AİLESİ!
UFC 320 GERÇEKLEŞTİ: ALEX PEREİRA YENİDEN ŞAMPİYON & MERAP DVALİSHVİLİ KEMER KORUDU
UFC 320 GERÇEKLEŞTİ: ALEX PEREİRA YENİDEN ŞAMPİYON & MERAP DVALİSHVİLİ KEMER KORUDU
KARATE 1 SERİ A MÜSABAKALARI KUALA LUMPUR TAMAMLANDI
KARATE 1 SERİ A MÜSABAKALARI KUALA LUMPUR TAMAMLANDI
UFC320’DE İKİ DEV KEMER ŞAVAŞI!
UFC320’DE İKİ DEV KEMER ŞAVAŞI!
KARATE 1 SERİ A MALEZYA-KUALA LUMRUR’DA FİNAL YAPIYOR…
KARATE 1 SERİ A MALEZYA-KUALA LUMRUR’DA FİNAL YAPIYOR…
ANLAMLI VEFA: 5. ESAT DELİHASAN ULUSLARARASI KUPASI
ANLAMLI VEFA: 5. ESAT DELİHASAN ULUSLARARASI KUPASI
DALIŞ SU ALTI SPORU
DALIŞ SU ALTI SPORU

Flaş!!! SİYAHKUŞAK’tan Bir Murat ARKIN Röportajı… Timuçin Karahan imzasıyla, Çok Yakında!

Flaş!!! SİYAHKUŞAK’tan Bir Murat ARKIN Röportajı… Timuçin Karahan imzasıyla, Çok Yakında!
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Murat Arkın – Bir ustanın mirası, bir sanatçının disiplini.

Murat Arkın’ın ilham kaynağı kim oldu ve bugün kimin izinde yürümeyi seçti!

Türk sinemasında aksiyon türü hak ettiği yerde mi?

Bakın Murat Arkın ne dedi: “Kamera önünde heyecan vardır, dojo’da ise karakter inşası.”

Kariyerinde onu en çok zorlayan an neydi!

Ve Murat Arkın, rahmetli babası Cüneyt Arkın’ın hangi sözünü unutamadı!

Hepsi ve daha fazlası Özel Haberler Şefimiz Timuçin Karahan’ın röportajında!

Asla kaçmaz!

Çok Yakında SİYAHKUŞAK’ta!

ETİKETLER:
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.