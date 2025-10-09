Flaş!!! SİYAHKUŞAK’tan Bir Murat ARKIN Röportajı… Timuçin Karahan imzasıyla, Çok Yakında!

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Murat Arkın – Bir ustanın mirası, bir sanatçının disiplini.

Murat Arkın’ın ilham kaynağı kim oldu ve bugün kimin izinde yürümeyi seçti!

Türk sinemasında aksiyon türü hak ettiği yerde mi?

Bakın Murat Arkın ne dedi: “Kamera önünde heyecan vardır, dojo’da ise karakter inşası.”

Kariyerinde onu en çok zorlayan an neydi!

Ve Murat Arkın, rahmetli babası Cüneyt Arkın’ın hangi sözünü unutamadı!

Hepsi ve daha fazlası Özel Haberler Şefimiz Timuçin Karahan’ın röportajında!

Asla kaçmaz!

Çok Yakında SİYAHKUŞAK’ta!