TÜRKİYE KYOKUSHİN KARATE ŞAMPİYONASI KARABÜK’TE GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Kyokushin Karate Şampiyonası 16–17 Ocak tarihlerinde Karabük’te Tamamlandı.

16–17 Ocak tarihleri arasında Karabük’te düzenlenen Türkiye Kyokushin Karate Şampiyonası, final müsabakalarının ardından başarıyla sona erdi. Karabük Yenimahalle Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye’nin 30 farklı ilinden 40 kulüp ve yaklaşık 600 sporcu katıldı.

Türkiye Kyokushin Karate Şampiyonası öncesinde teknik toplantı yapıldı. Vali Nafiz Kayalı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Karate Federasyonu As Başkanımız Osman Fatih Destici, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, federasyon ve il temsilcileri ile antrenörler ve sporcular katıldı.

Toplantıda konuşan TKF As Başkanı Osman Fatih Destici, şampiyonanın Kyokushin Karate’nin gelişimi açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, organizasyonun fair-play ruhu içinde ve sakatlık yaşanmadan tamamlanmasını temenni etti.

Şampiyonanın açılış töreni de yoğun katılımla gerçekleştirildi. Açılış programına Türkiye Karate Federasyonu Asbaşkanımız Osman Fatih Destici, il protokolü, federasyon yetkilileri, antrenörler ve sporcular katılım sağladı. Osman Fatih Destici, organizasyonun Kyokushin Karate’nin gelişimi açısından önemli olduğunu vurgulayarak, tüm sporculara başarılar diledi.

Türkiye Kyokushin Karate Şampiyonası, final müsabakalarının ardından başarıyla sona ererken şampiyonada mücadele eden tüm sporcularımıza, görev alan hakemlerimize, antrenörlerimize, organizasyon ekibine ve şampiyonanın sorunsuz şekilde tamamlanmasında önemli katkılar sunan İl Temsilcisi Onurcan İstenci’ye teşekkür edildi.



Kaynak: TKF