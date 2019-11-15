İp Man 4. Final

Donnie Yen‘in başrolde oynadığı Ip Man serisi, 2008’de hayatımıza girerek dövüş sanatlarının efsane ismi büyük ustayı izleyicilerle tanıştırdı. Filmin ilk fragmanını Instagram hesabından paylaşan Donnie Yen, “Bazıları bu filme ‘Son on yılın en iyi Çin filmi’ diyor.” diyerek beklentiyi artırmıştı.

Bruce Lee‘nin de ustası olan Ip Man’in sinema macerasını son olarak 2015’te üçüncü filmle izlemiştik. Şimdi ise Ip Man 4 ile bu maceraya son nokta konulmaya hazırlanıyor. Daha önce filmin ilk fragmanını Instagram hesabından paylaşan Donnie Yen, “Bazıları bu filme ‘Son on yılın en iyi Çin filmi’ diyor.” diyerek beklentiyi artırmıştı.

Filmde Donnie Yen’e Scott Adkins eşlik ediyor. Dövüş sanatlarına doyacağımız dördüncü filmde de Bruce Lee’yi canlandırmak üzere Kwok-Kwan Chan yer alıyor.

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Vizyon tarihi: 7 Şubat 2020

Yönetmen: Wilson Yip

Oyuncular: Donnie Yen, Chan Kwok-Kwan, Scott Adkins devamı

Tür: Aksiyon, Dövüş, Dram, Biyografik

Ülke:Hong Kong

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Ip Man filminin devam halkası olan yapımda, WingChun dövüş tekniğinin ustası Ip Man, ABD’de WingChun okulu açarak yerel dövüş sanatları topluluğunu rahatsız eden öğrencisinin yanına gitmeye karar verir. Wilson Yip’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Donnie Yen bir kez daha Ip Man’e hayat veriyor.