SON DAKİKA!
KAPADOKYA’DA TURNUVA ÖNCESİ: HAKEM ÖMER PATIR İLE SICAK RÖPORTAJ...
KAPADOKYA’DA TURNUVA ÖNCESİ: HAKEM ÖMER PATIR İLE SICAK RÖPORTAJ
KAPADOKYA’DA TURNUVA ÖNCESİ: HAKEM ÖMER PATIR İLE SICAK RÖPORTAJ
BASEL OPEN’DA GÖVDE GÖSTERİSİ!
BASEL OPEN’DA GÖVDE GÖSTERİSİ!
NEVŞEHİR’DE KARATE ÇOŞKUSU BAŞLIYOR!
NEVŞEHİR’DE KARATE ÇOŞKUSU BAŞLIYOR!
SENSEİ SALİH DOĞAN İLE GÜNDEM KARATE!
SENSEİ SALİH DOĞAN İLE GÜNDEM KARATE!
GENÇ KARATECİ ARAS DERİN ERCAN’DAN ULUSLARARASI BAŞARI
GENÇ KARATECİ ARAS DERİN ERCAN’DAN ULUSLARARASI BAŞARI
DAĞCILIK
DAĞCILIK
KYOKUSHİNKAN YAZ KAMPI VE ÇALIŞTAYI BAŞARIYLA TAMAMLANDI
KYOKUSHİNKAN YAZ KAMPI VE ÇALIŞTAYI BAŞARIYLA TAMAMLANDI
KAĞITSPOR’DAN AVRUPA’YA: YILMAZ ÇİFTİ VE FATMA NAZ’DAN TARİHİ BAŞARI
KAĞITSPOR’DAN AVRUPA’YA: YILMAZ ÇİFTİ VE FATMA NAZ’DAN TARİHİ BAŞARI
KOCAELİ’NİN YETİŞTİRDİĞİ ŞAMPİYON: EKREM ALTUNER YILMAZ
KOCAELİ’NİN YETİŞTİRDİĞİ ŞAMPİYON: EKREM ALTUNER YILMAZ
FLAŞ! GAZZE İÇİN KARATE TURNUVASI
FLAŞ! GAZZE İÇİN KARATE TURNUVASI

İSMET KURT AMERİKA’DAN BAŞARIYLA DÖNDÜ!

İSMET KURT AMERİKA’DAN BAŞARIYLA DÖNDÜ!

Martial Artist Etkinliği Amerika’da Gerçekleşti

İSMET KURT AMERİKA’DAN BAŞARIYLA DÖNDÜ!

Amerika’da dünyanın en iyilerinin davet edildiği etkinliğe katılan İsmet Kurt, jüri üyeliği yaparak ülkemizi başarıyla temsil etti.

Amerika’da dünyanın en iyilerinin davet edildiği etkinliğe katılan İsmet Kurt, jüri üyeliği yaparak ülkemizi başarıyla temsil etti.

Haber: Vural YILMAZ

Geçtiğimiz günlerde Amerika’da düzenlenen ve Karate spor branşında ”Dünyanın en iyileri”nin davet edildiği etkinliğe katılan karateci İsmet Kurt başarıyla döndü.

Amerika’da dünyanın en iyilerinin davet edildiği etkinliğe katılan İsmet Kurt, büyük organizasyonda, Türk Karatesini temsil etti. Etkinlikte 14 Agustos Perşembe üst düzey siyah kuşak 7,8,9 Dan testi, 15 Agustos Cuma seminer, 16 Ağustos Cumartesi ödül töreni yapıldı.

Karatecimiz Kurt, testte jüri üyeliği yaptı. Dünyanın en iyilerinin davet edildiği ve savaş sanatçılarının yer aldığı etkinlikte görevini başarıyla tamamladı.

Yaşamını İngiltere’de sürdüren, ayrıca İstanbul’da spor kulübü olan İsmet Kurt, Aynı zamanda Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu (YTKF)’nin Merkez Karar Yönetim Kurulunda görev almakta olup, YTKF’nin İngiltere Temsilciliği’ne devam ediyor.
.



 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.