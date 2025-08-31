Martial Artist Etkinliği Amerika’da Gerçekleşti

İSMET KURT AMERİKA’DAN BAŞARIYLA DÖNDÜ!

Haber: Vural YILMAZ

Geçtiğimiz günlerde Amerika’da düzenlenen ve Karate spor branşında ”Dünyanın en iyileri”nin davet edildiği etkinliğe katılan karateci İsmet Kurt başarıyla döndü.

Amerika’da dünyanın en iyilerinin davet edildiği etkinliğe katılan İsmet Kurt, büyük organizasyonda, Türk Karatesini temsil etti. Etkinlikte 14 Agustos Perşembe üst düzey siyah kuşak 7,8,9 Dan testi, 15 Agustos Cuma seminer, 16 Ağustos Cumartesi ödül töreni yapıldı.

Karatecimiz Kurt, testte jüri üyeliği yaptı. Dünyanın en iyilerinin davet edildiği ve savaş sanatçılarının yer aldığı etkinlikte görevini başarıyla tamamladı.

Yaşamını İngiltere’de sürdüren, ayrıca İstanbul’da spor kulübü olan İsmet Kurt, Aynı zamanda Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu (YTKF)’nin Merkez Karar Yönetim Kurulunda görev almakta olup, YTKF’nin İngiltere Temsilciliği’ne devam ediyor.

.





