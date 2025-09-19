Haber: Vasfi AŞÇI



KYK Yurtları Gençlerin Gelişim ve Başarı Merkezi Haline Geliyor…

Bakan Osman Aşkın Bak, KYK yurtlarının sadece barınma değil, aynı zamanda gençlerin gelişim ve başarı odaklı merkezler haline geldiğini vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak’ın vizyonuyla, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları gençlerimizin sadece konakladığı değil, aynı zamanda kendilerini geliştirebildiği ve başarıya odaklanabildiği merkezler haline geldi. Bakan Bak, yurtlarda eğitim, kültür, spor ve sosyal etkinliklerin gençlerin kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Bakanlık yetkilileri, yapılan çalışmaların gençlerin akademik ve sosyal başarılarını destekleyecek şekilde planlandığını ifade etti. KYK yurtlarının artık sadece bir barınma alanı olmanın ötesinde, gençlerin yeteneklerini keşfedebileceği ve geleceğe hazırlanabileceği bir ortam sunduğu vurgulandı.