SENSEİ SALİH DOĞAN: HAKEMLER TÖHMET ALTINDA KALIYOR, ORTADA SORUN VAR, ÇÖZÜM YOK!
GENÇLER MUAY THAİ MİLLİ TAKIMIMIZ DÜNYA ŞAMPİYONASINDAN BAŞARIYLA DÖNDÜ
HÜSEYİN BAŞ SPOR KULÜBÜ: KISA ZAMANDA BÜYÜK BAŞARI
TERENCE CRAWFORD, CANELO ALVAREZ’İ TAHTINDAN ETTİ!
RAFET METİN ÇETİNKAYA’NIN SESSİZ GÜCÜ
KOCAELİ’NİN GURURU HAZİM ÖZDEMİR 5. KADEME TEKNİK DİREKTÖR OLDU
JACKİE CHAN VE SON FİLMİ THE SHADOW’S EDGE
AYŞE MERYEM YAZAR, KARATEDE TARİHE GEÇTİ!
SENSEİ SALİH DOĞAN: HAKEMLER TÖHMET ALTINDA KALIYOR, ORTADA SORUN VAR, ÇÖZÜM YOK!
KOCAELİLİ HAKEMLERDEN GAZZE KARATE TURNUVASI’NA GÖNÜLLÜ DESTEK
KUYUCAK KURTULUŞ ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA BAGATUR GÖSTERİ YAPTI
KYK YURTLARI GENÇLERİN GELİŞİM VE BAŞARI MERKEZİ HALİNE GELİYOR!

Haber: Vasfi AŞÇI


KYK Yurtları Gençlerin Gelişim ve Başarı Merkezi Haline Geliyor…

Bakan Osman Aşkın Bak, KYK yurtlarının sadece barınma değil, aynı zamanda gençlerin gelişim ve başarı odaklı merkezler haline geldiğini vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak’ın vizyonuyla, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları gençlerimizin sadece konakladığı değil, aynı zamanda kendilerini geliştirebildiği ve başarıya odaklanabildiği merkezler haline geldi. Bakan Bak, yurtlarda eğitim, kültür, spor ve sosyal etkinliklerin gençlerin kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Bakanlık yetkilileri, yapılan çalışmaların gençlerin akademik ve sosyal başarılarını destekleyecek şekilde planlandığını ifade etti. KYK yurtlarının artık sadece bir barınma alanı olmanın ötesinde, gençlerin yeteneklerini keşfedebileceği ve geleceğe hazırlanabileceği bir ortam sunduğu vurgulandı. 

