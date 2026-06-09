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1988’DE KİTAPLA HESAP VEREN MALATYASPOR’DAN BUGÜNE: ESKİYİ NEDEN ARIYORUZ?

1988’DE KİTAPLA HESAP VEREN MALATYASPOR’DAN BUGÜNE: ESKİYİ NEDEN ARIYORUZ?
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1988’DE KİTAPLA HESAP VEREN MALATYASPOR’DAN BUGÜNE: ESKİYİ NEDEN ARIYORUZ?

Senol KARADUMAN

1988 yılında Malatyaspor yönetiminin kongrede bastırdığı faaliyet kitabıyla tüm mali verileri, futbolcu alacaklarını ve kulübün çalışmalarını kamuoyuyla paylaşması bugün yeniden gündeme geldi.

Senol KARADUMAN

Senol KARADUMAN

Aradan geçen yıllarda yaşanan mali krizler, borç yükü ve yönetim tartışmaları, “şeffaflık” konusunu yeniden Malatya spor kamuoyunun gündemine taşıdı.

Malatya spor tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olarak gösterilen 1988 yılı Malatyaspor Genel Kurulu, bugün hâlâ şeffaf yönetim anlayışının örneklerinden biri olarak hatırlanıyor.

Dönemin Malatyaspor yönetimi, kulübün mali durumunu, yapılan çalışmaları, futbolcuların alacaklarını ve kulübe ilişkin tüm faaliyetleri kitap haline getirerek hem basın mensuplarına hem de delegelere dağıtmıştı. Arşivlerde yer alan bu çalışma, kulüp yönetimlerinin hesap verebilirliği açısından dikkat çeken bir örnek olarak gösteriliyor.

Aradan geçen yıllarda Malatyaspor ve devamında Yeni Malatyaspor’un yaşadığı süreçler ise spor kamuoyunda farklı değerlendirmelere neden oldu. Özellikle son yıllarda yaşanan mali sorunlar, transfer yasakları, FIFA ve UEFA dosyaları ile kulübün içinde bulunduğu ekonomik tablo, taraftarların ve spor kamuoyunun geçmiş dönemleri yeniden hatırlamasına yol açtı.

2023 yılında gerçekleştirilen mali kongrede açıklanan verilere göre kulübün toplam borcunun 559 milyon TL seviyesinde olduğu duyurulmuştu. Açıklanan rakamlarda önemli bir bölümün lisans engeline neden olan borçlardan oluştuğu belirtilmişti.

Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor

Aradan geçen süreçte kulübün borç yükünün daha da arttığı yönündeki değerlendirmeler kamuoyunda yer almaya devam ederken, Yeni Malatyaspor’un geleceğine ilişkin tartışmalar da sürüyor.

Spor kamuoyunda en çok konuşulan konuların başında ise kongrelerde açıklanan mali tablolar, geçmiş yönetimlerin ibra süreçleri ve kulübün mevcut durumuna ilişkin sorular geliyor. Taraftarlar, kulübün geleceği adına daha fazla şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışı talep ediyor.

Öte yandan Yeni Malatyaspor’un olağanüstü seçimli genel kurul sürecinde başkan adaylarının kulübün ekonomik sorunlarına yönelik nasıl bir yol haritası sunacağı da merak konusu oldu. Taraftarlar, kulübün yeniden ayağa kalkabilmesi için güçlü mali projeler ve somut kaynak planlamalarının ortaya konulmasını bekliyor.

Malatya futbolunun köklü geçmişine vurgu yapan spor kamuoyu temsilcileri ise 1988 yılında ortaya konulan şeffaf yönetim anlayışının günümüzde de örnek alınması gerektiğini savunuyor.

Bugün gelinen noktada Malatya futbolunun geleceği için en önemli sorular ise şöyle:

Kulübün artan borç yükü nasıl azaltılacak?

Transfer yasağı ve uluslararası dosyalar nasıl çözülecek?

Yeni yönetim hangi kaynaklarla kulübü yeniden yapılandıracak?

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