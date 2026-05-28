ADIYAMAN YEŞİLAY SPOR KULÜBÜ BAŞKANI İBRAHİM BİRİCİK’TEN BİRLİK, BERABERLİK VE SPOR VURGULU BAYRAM MESAJI

Adıyaman Yeşilay Spor Kulübü Başkanı İbrahim Biricik’ten Birlik, Beraberlik ve Spor Vurgulu Bayram Mesajı

Muhammet K. GÜLŞEN

Adıyaman Yeşilay Spor Kulübü Başkanı İbrahim Biricik, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, beraberlik, dayanışma ve sporun toplumsal hayattaki önemine dikkat çekti. Bayramların manevi değerleri güçlendiren özel günler olduğunu belirten Biricik, tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutladı.

Başkan Biricik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bayramlar; birlik ve beraberliğin pekiştiği, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel hissedildiği müstesna günlerdir. Kurban Bayramı’nın sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diliyorum. Tüm İslam âleminin ve kıymetli hemşehrilerimizin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Nice bayramlara…”

Sporun toplumları bir araya getiren en önemli güçlerden biri olduğunu vurgulayan Biricik, Adıyaman Yeşilay Spor Kulübü olarak gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı, spor kültürüyle yetişen sağlıklı nesiller oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

“Spor Bağımlılıktan Korur” anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Biricik, sporun disiplin, kardeşlik ve dayanışma ruhunu güçlendirdiğini söyledi.

Yeşilay Spor Kulübü’nün “Yeşilay varsa, hayat var” mottosuyla çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Biricik, “Güçlü Spor, Güçlü Yarınlar”, “Birlikte Daha Güçlüyüz”, “Paylaştıkça Çoğalan Mutluluk” ve “Sporla Sağlıklı Nesillere” ilkeleri doğrultusunda Adıyaman’da hem sahada hem gönüllerde dayanışma ruhunu yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.