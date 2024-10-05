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DEVLERİN ARENASI: UFC 307- ALEX PEREİRA VS. KHALİL ROUNTREE

DEVLERİN ARENASI: UFC 307- ALEX PEREİRA VS. KHALİL ROUNTREE

Dövüş severler için UFC’nin kalbi bu gece 307 ile bir kez daha atacak. Karma dövüşün en büyük etkinliklerinden biri olan UFC 307, 6 Ekim 2024 Pazar Salt Lake City’deki etkileyici Delta Center‘da gerçekleşecek. Bu büyük gece, sabaha karşı 05:00 (GMT+3)‘te başlayacak ve dövüş severlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Geçenin 307 kartında dövüş dünyasının en büyük isimleri bir araya gelecek ve iki muazzam karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Ana kart mücadelesinde Alex Pereira ve Khalil Rountree kozlarını paylaşacak. Pereira, gücü ve teknik yetenekleri ile tanınırken, Rountree’nin agresif dövüş stili bu karşılaşmayı unutulmaz kılacak. Her iki dövüşçü de Octagon’da en iyisi olmak için mücadele edecek.

Bu geceyi özel kılan diğer bir karşılaşma da Raquel Pennington ve Julianna Peña arasında gerçekleşecek olan kemer mücadelesi olacak. Bu heyecan dolu mücadelede, iki dövüşçü de tarihe geçmek için Octagon’a çıkacak. Kadınlar horoz sıklet kategorisinde Peña, önceki karşılaşmalarında güçlü performans sergilerken, Pennington unvanını korumak için tüm gücünü ortaya koyacak. Bu büyük kemer maçı, dövüş dünyasında uzun süre konuşulacak ve tarihi bir mücadele olarak anılacak.

Salt Lake City’nin ünlü Delta Center’ında düzenlenecek olan UFC 307, teknolojik altyapısı ve tasarımıyla dövüşün heyecanını zirveye taşıyacak. Binlerce dövüşseverin bir araya geleceği bu ikonik mekân, UFC tutkunlarına unutulmaz bir deneyim ve atmosfer sunacak.

Ana Kart:

Jose Aldo vs. Mario Bautista

Roman Dolidze vs. Kevin Hollanda

Ketlen Vieira vs. Kayla Harrison

Ön Elemeler:

Stephen Thompson vs. Joaquin Buckley

Marina Rodriguez vs. Yasmin Lucindo

Austin Hubbard vs. Alexander Hernandez

Cesar Almeida vs. İhor Potieira

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