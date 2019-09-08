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  • Elmalı’da başpehlivan Ali Gürbüz oldu
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    8 Eylül 2019

    tarihinde eklendi.

Elmalı’da başpehlivan Ali Gürbüz oldu

başpehlivan Ali Gürbüz
SİYAHKUŞAK
667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı, rakibi İsmail Balaban’ı yenen Ali Gürbüz oldu.
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