Manşet
Haberler
Yorumlar
Röportajlar
Flaş
Branşlar
Aikido
Boks
CrossFit
Güreş
Hapkido
Jiu-Jitsu
Judo
Karate
Kick Boks
MMA
Muay Thai
Taekwondo
Wushu & Kung-Fu
Panaroma
Siyah Kuşak’tan
Hakkımızda
Künye
İletişim
Gizlilik
İçerik Gönder
Aikido
Boks
CrossFit
Güreş
Hapkido
Jiu-Jitsu
Judo
Karate
Kick Boks
MMA
Muay Thai
Taekwondo
Wushu & Kung-Fu
MANŞET
HABERLER
YORUMLAR
RÖPORTAJLAR
FLAŞ
EXTRA
İçerik Gönder
Anasayfa
/
Flaş
/
Elmalı’da başpehlivan Ali Gürbüz oldu
/
8 Eylül 2019
tarihinde eklendi.
Elmalı’da başpehlivan Ali Gürbüz oldu
SİYAHKUŞAK
Tüm Yazıları
56 okunma
Ekle
Paylaş
Paylaş
667. Tarihi Elmalı Yağlı
Güreş
leri’nin başpehlivanı, rakibi İsmail Balaban’ı yenen Ali Gürbüz oldu.
ali
başpehlivan
gürbüz
güreş
Benzer İçerikler
Flaş
Flaş! Nurmagomedov, Şampiyonlar Liği’nde Oynayacak Galatasaray Maçlarından Birine Gelecek mi?
Boks
İngiliz Anthony Joshua ve Meksikalı Andy Ruiz, Yeniden Ringe Çıkıyor
Flaş
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Boks Milli Takımı’nı Yayımladığı Mesajla Tebrik Etti
Flaş
Yurtdışı Türkleri Karate Federasyonu(YTKF) Başkanı İlhan Değirmenci İstifa
Flaş
Fatih İNCE; “Kendi Stillerinin Dışında Kalanlara Adeta ‘kan’ Kusturdular!”
Flaş
Taekwondo Dünya Takımlar Şampiyonası’nda Bronz Madalya
Site İçi Yorumlar
Cevabı iptal etmek için tıklayın.
Khabib Nurmagomedov – Dustin Poirier Karşılaştı, Bakın Kim Kazandı
Bültene Kaydol Anında Haberdar Ol !