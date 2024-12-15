FLAŞ! TARİHE TARİH ATILDI! İLK TÜRK MÜCADELE SPORLARI KURULTAYI İSTANBUL’DA YAPILDI…

Türklerin kurduğu Savaş Sanatları İstanbul’da görücüye çıktı. Türk Mücadele Sporları Kurultayı. Zeytnburnu Belediyesi Kültür Sanat Merkezi Seminer Salonu’nda yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Kurultay saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasından sonra açılış konuşmasını yapan Ayhan Kisrure Türk Spor tarihini anlattı. Prof. Dr. İbrahim Öztek ve heyet üyeleri birer konuşma yaparken stil, branş ve sistemlerin lansmanı yapıldı, tarihe not atıldı.

Bugün Mücadele Sporlarında bir ilk yaşandı ve tarihe tarih atıldı! Türklerin kurduğu Savaş Sanatları İstanbul’da görücüye çıktı. Türk Mücadele Sporları Kurultayı. Zeytnburnu Belediyesi Kültür Sanat Merkezi Seminer Salonu’nda yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Yıllarca çalışılan, mücadelesi yapılan, geleneksel yönüyle icra edilen ve bunun yanında turnuva ve şampiyonalarda boy gösteren yerli Savaş Sanatları bu sefer yapılan tarihi kurultay ile kendilerini lanse ettiler.

Türk Mücadele Sporları Kurultayı’nı organize eden Aktüel Tv Spor Müdürü Ayhan Kisrure ve Kurultayı Heyeti (Aksakallılar) Prof. Dr. İbrahim Öztek, Prof.Dr.Kemal Tamer, Dr. Ali Demir, İHA Spor Müdürü Mustafa Karagöl, Aktüel Medya Başkanı Osman İslam tarafından sevk ve organizasyonu yapılan kurultaya Türk ve yerli savaş sanatlarının kurucu ve temsilcileri katıldı. Ayrıca esamesi yabancı olan Uluslararası tecrübe ve deneyime sahip Türk ustaların yorumuyla çatı kuruluşu Türkiye olan ve dünya arenasında kabul gören branşlarda yer aldı.

Kurultay saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasından sonra açılış konuşmasını yapan Ayhan Kisrure Türk Spor tarihini anlattı. Aynı zamanda kurultayın moderatörlüğünü de yapan Kısrure Kurultaya katılan ve sunum yapan sistem kurucuların tanıttı.

Katılan Sistem Kurucuşarı ve Branşları şu isimlerden oluştu: Nihat Yiğit-Sayokan Federasyonu Başkanı, Metin Karadeniz-Alpagut federasyonu, Hüseyin Yabir-Bagatur federasyonu, Şükrü Kınataş-Ata Sporları Federasyonu, Mikail Çetin-Aslando Federasyonu, Ayhan Kısrure-Sanguchi, Şefik Gülten-Wakazamurai, Ömer Can-Pervane Do.

Mücadele Sporları Kurultayı’nda yerli savaş sanatlarının yaşadığı bir çok konu gündeme getirildi, adeta masaya yatırıldı. Sistem kurucuları kurdukları sistem, branş ve stiller için yaptıkları özverili çalışmaları dile getirirken yaşadıkları sorunlarıda ifade ettiler. Çalışmaların kapalı kutu içinde kalmadığı, lansmanı yapılarak uygulayıcılar kanalıyla Türkiye gelelinde yaygınlaşması sağlanırken yurt dışına taşıma ve uluslararası olma, federasyon kurma çalışmalarının nihai sonuçlara ulaştığı ve kurulan tederasyonlar olduğuna değindiler.

Kurultayı konuklar ile diğer dövüş sanatlarından bazı hocalarda izledi, yerel ve ulusal basın takip etti.